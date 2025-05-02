Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ

 
Китай заявив, що оцінює можливість торговельних переговорів зі США, що стало першою ознакою того, що переговори між двома сторонами можуть розпочатися після того, як Дональд Трамп підвищив тарифи минулого місяця, повідомляє Bloomberg у п'ятницю.

"Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятничній заяві що воно відзначило, що високопоставлені американські чиновники неодноразово висловлювали свою готовність говорити з Пекіном про тарифи, і закликало чиновників у Вашингтоні проявити "щирість" по відношенню до Китаю", - інформує Bloomberg.

"США нещодавно надіслали повідомлення Китаю через відповідні сторони, сподіваючись розпочати переговори з Китаєм", - цитує агентство мінторгівлі КНР, - "Китай в даний час оцінює це".

Перспектива переговорів вже позначилася на біржі. "Ф'ючерси на індекс S&P 500 відіграли попередні втрати в Азії, в той час як індекс регіональних акцій також став позитивним після цієї заяви. Офшорний юань зміцнився, в той час як австралійський долар, проксі-валюта Китаю, також продовжив зростання", - йдеться в матервалі Bloomberg.

Раніше Трамп неодноразово заявляв, що президент Сі Цзіньпін повинен зв'язатися з ним, щоб почати переговори про тарифи, а цього тижня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що саме Пекін повинен зробити перший крок для деескалації суперечки.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5945
  0,1239
 0,30
EUR
 1
 47,0808
  0,0879
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 09:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1458  0,01 0,03 41,8795  0,11 0,27
EUR 46,8000  0,02 0,03 47,6168  0,02 0,03

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5950  0,12 0,28 41,6100  0,12 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес