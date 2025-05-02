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Китай заявив, що оцінює можливість переговорів зі США після тижнів патової ситуації - ЗМІ
08:48 02.05.2025 |
"Міністерство торгівлі Китаю заявило в п'ятничній заяві що воно відзначило, що високопоставлені американські чиновники неодноразово висловлювали свою готовність говорити з Пекіном про тарифи, і закликало чиновників у Вашингтоні проявити "щирість" по відношенню до Китаю", - інформує Bloomberg.
"США нещодавно надіслали повідомлення Китаю через відповідні сторони, сподіваючись розпочати переговори з Китаєм", - цитує агентство мінторгівлі КНР, - "Китай в даний час оцінює це".
Перспектива переговорів вже позначилася на біржі. "Ф'ючерси на індекс S&P 500 відіграли попередні втрати в Азії, в той час як індекс регіональних акцій також став позитивним після цієї заяви. Офшорний юань зміцнився, в той час як австралійський долар, проксі-валюта Китаю, також продовжив зростання", - йдеться в матервалі Bloomberg.
Раніше Трамп неодноразово заявляв, що президент Сі Цзіньпін повинен зв'язатися з ним, щоб почати переговори про тарифи, а цього тижня міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що саме Пекін повинен зробити перший крок для деескалації суперечки.
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