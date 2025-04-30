Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 16:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Турецький Baykar та італійський Leonardo домовилися про спільне виробництво безпілотників
14:30 30.04.2025 |
Турецька компанія Baykar, відомий у світі виробник безпілотників, домовилася про стратегічну співпрацю із однією з найбільших оборонних компаній світу - італійською Leonardo. Домовленість, зокрема, передбачає створення спільного підприємства з виробництва БПЛА в Італії.
Про це повідомили в компанії Baykar на сторінці у соцмережі Х, передає Укрінформ.
"Відбувся офіційний обмін документами угоди, яка передбачає співпрацю з Leonardo у сфері "безпілотних літальних апаратів, розробки та виробництва високих технологій", - йдеться у повідомленні.
Церемонія обміну документами в межах підписання угоди про співпрацю відбулася за присутності президента Туреччини та прем'єрки Італії в Римі.
Голова правління та технічний директор компанії Baykar Сельчук Байрактар та головний виконавчий директор і генеральний директор Leonardo Роберто Чінголані передали один одному примірники меморандуму про взаєморозуміння, підписаного в Римі 6 березня 2025 року, який має на меті об'єднання високотехнологічних можливостей двох компаній.
Як зазначає TRT Haber, компанії домовилися про створення спільного підприємства, продукція якого буде орієнтована на європейський ринок. Таким чином, Baykar та Leonardo прагнуть посилити свою присутність на європейському та міжнародному ринках. Це спільне підприємство планується створити в Італії на базі кількох підприємств у Турині та Римі.
Італійська компанія Leonardo є глобальною промисловою групою, яка розвиває технологічні можливості в аерокосмічній галузі, обороні та безпеці. У 2024 році її прибуток становив 17,8 млрд євро, у компанії працює майже 60,5 тисячі людей.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|США схвалили продаж Румунії системи Patriot, а Польщі - ракет класу «повітря-повітря»
|Волц: Оборона України «має бути під європейським керівництвом»
|У Єврокомісії підтвердили, що не продовжать «торговельний безвіз» з Україною
|Axios дізналося деталі короткої розмови Зеленського і Трампа у Ватикані
|Україна готова сьогодні підписати угоду про надра зі США – Bloomberg
|Турецький Baykar та італійський Leonardo домовилися про спільне виробництво безпілотників
|Гегсет «із гордістю»» закрив програму Пентагону для жінок, яку започаткував Трамп
Бізнес
|Четверте судно BYD для перевезення автомобілів вирушило в перше плавання до Бразилії
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році