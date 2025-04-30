Фінансові новини
- |
- 30.04.25
- |
- 14:07
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Китай створив таємний список товарів США, які не обкладатимуться 125% митом
09:14 30.04.2025 |
Китай склав список товарів США, які будуть звільнені від 125% мита, і таємно повідомляє про це компаніям.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на джерела.
Раніше Китай уже надавав винятки з мит для окремих товарів, зокрема деяких фармацевтичних препаратів, мікрочипів і авіадвигунів.
За інформацією Reuters, влада також зверталася до компаній із проханням вказати критично важливі для них товари, які вони хотіли б імпортувати без мита. Однак саме існування так званого "білого списку" раніше не розголошувалося.
Такий непублічний підхід дозволяє Пекіну, який неодноразово заявляв про готовність боротися до кінця, поки США не скасують свої 145-відсоткові мита, зберігати публічну риторику жорсткості, водночас фактично роблячи поступки.
Джерела не уточнили, скільки саме товарів потрапили до списку і які саме, оскільки офіційно цей перелік не оприлюднювався.
Натомість компанії таємно отримують повідомлення від влади про існування списку товарних позицій, які звільняються від мита.
Один зі співрозмовників Reuters, представник фармкомпанії, що продає в Китаї американські ліки, розповів, що їх поінформувала влада району Пудун у Шанхаї. Компанія раніше лобіювала винятки, оскільки використовує американські технології у своїй продукції.
Інше джерело повідомило, що деяким компаніям порадили самостійно звернутися до органів влади, щоб дізнатися, чи можуть їхні товари претендувати на звільнення від мита.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада продовжила строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували
ТОП-НОВИНИ
|На доходи від продажу товарів на OLX, Prom та Rozetka запровадять податок: Кабмін схвалив законопроєкт
|Австралія затримує передачу Україні танків Abrams через відсутність згоди США - ЗМІ
|НБУ визнав репутацію Порошенка небездоганною через санкції, стверджують його адвокати
|Путін оголосив нове «перемир'я» - від 7 по 11 травня
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Україна завершила скринінг ЄС щодо підприємництва і промислової політики
|Нафтотрейдери і вантажоперевізники консультуються з приводу повернення в Росію - FT
|ВВП єврозони в I кв. зріс на 0,4%, удвічі краще за прогноз
|Китай почне використовувати штучний інтелект для оновлення системи освіти
|Підсанкційні танкери знову почали перевозити російську нафту, експорт зростає другий тиждень поспіль, – Bloomberg
|Простій первинних потужностей на НПЗ рф зросте у травні на 5,7%
|Росія встановила рекорд із витрат на міжнародну пропаганду
Бізнес
|На Nike подали до суду через закриття проєкту з NFT-взуття
|У Швейцарії запустили першу у світі сонячну станцію на залізничній колії
|Samsung використовує штучний інтелект від Meta для створення нового чипа Exynos
|Аналітик назвав перенесення виробництва iPhone з Китаю до Індії нереалістичним
|Керівниця Chrome заявила, що тільки Google може керувати браузером
|FT: Apple планує перенести складання понад 60 млн iPhone з Китаю до Індії у 2026 році
|Google переносить виробництво смартфонів Pixel з В'єтнаму до Індії через високі тарифи США