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Ізраїль використовує штучний інтелект для пошуку та знищення лідерів ХАМАС

Ізраїль використовує штучний інтелект для пошуку та знищення лідерів ХАМАС

 

Ізраїль використовує штучний інтелект для покращення військових технологій, зокрема для пошуку і знищення лідерів ХАМАС. Одним із таких випадків став авіаудар по Ібрагіму Біарі, командиру ХАМАС, який був одним з організаторів терактів 7 жовтня 2023 року. Про це пише The New York Times.

Ізраїльська розвідка, не знайшовши Біарі звичайними методами, використала нову технологію, яка поєднувала ШІ та аудіоінструменти для визначення його місцезнаходження за розмовами. Завдяки цим даним Ізраїль здійснив авіаудари по передбачуваному місцю перебування Біарі, що призвело до його ліквідації, але загинуло також понад 125 цивільних осіб.

Це не єдиний випадок використання ШІ в конфлікті: ізраїльська армія також застосовує технології для розпізнавання облич, збору та аналізу даних із соцмереж і створення баз даних з арабської мови для чат-ботів, що швидко сканують повідомлення та пости. Програми ШІ працюють у тісній співпраці з військовими підрозділами та цивільними фахівцями з великих технологічних компаній, таких як Meta, Google і Microsoft.

Попри переваги, які дає використання ШІ, експерти застерігають від етичних проблем, таких як помилкові ідентифікації та арешти, а також можливість збільшення рівня спостереження за цивільними особами. Технології, які активно тестуються під час війни, можуть стати важливим інструментом майбутніх військових операцій, але також викликають занепокоєння щодо можливих зловживань.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Ізраїль
 

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