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АНАЛІТИКА

МЗС Китаю прокоментувало заяву Трампа про дзвінок Сі Цзіньпіна

 

Голова КНР Сі Цзіньпін останнім часом не телефонував президентові США Дональду Трампу.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, передає кореспондент Укрінформу.

«Наскільки мені відомо, останнім часом глави двох держав не спілкувалися», - сказав Ґо, коментуючи слова Трампа в інтерв'ю журналу Time про те, що лідер Китаю телефонував йому, аби обговорити запроваджені Білим домом високі мита на імпорт китайських товарів до США.

Речник зовнішньополітичного відомства додав, що Китай і Сполучені Штати до цього часу не проводили жодних консультацій чи переговорів щодо тарифів.
Ключові теги: США, Китай
 

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