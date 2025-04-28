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Ізраїль атакував об'єкт «Хезболли» у столиці Лівану
10:30 28.04.2025 |
Ізраїльська армія завдала в неділю авіаудару по будівлі на півдні Бейрута, яку угрупування «Хезболла» використовувало для зберігання високоточних ракет.
Про це повідомили в ЦАХАЛ, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
Перед цим ізраїльські військові попередили про необхідність евакуації мешканців району Аль-Хадат у столиці Лівану.
Міністр оборони Ізраїлю Ісраєль Кац заявив, що ракети «Хезболли» становлять значну загрозу для його держави.
Як зазначається, такі ці дії посилюють напруженість під час перемир'я, досягнутого за посередництва США між Ізраїлем і «Хезболлою».
«Удар по південних передмістях Бейрута породив паніку та страх відновлення насильства серед тих, хто відчайдушно прагне повернення до нормального життя», - заявила Жанін Генніс‑Плассхарт, спеціальна координаторка ООН з питань Лівану.
Своєю чергою президент Лівану Джозеф Аун закликав США і Францію як гарантів угоди про припинення вогню, укладеної в листопаді, змусити Ізраїль припинити атаки.
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