Ядерна угода: Нетаньягу хоче повністю роззброїти Іран

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу переконаний, що будь-яка ядерна угода США з Іраном має передбачати повний демонтаж ядерної інфраструктури цієї близькосхідної країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На думку глави уряду, єдиною "хорошою угодою" буде та, яка ліквідує "всю інфраструктуру", на кшталт угоди 2003 року, яку Лівія уклала із Заходом, відмовившись від своїх ядерної, хімічної, біологічної та ракетної програм.

Ізраїльські офіційні особи вже давно пообіцяли не допустити набуття Тегераном ядерної зброї, і Нетаньягу повторив це твердження.

"Я сказав Трампу, що будь-яка досягнута з Іраном ядерна угода, повинна також запобігти розробці Тегераном балістичних ракет. Ми перебуваємо в тісному контакті зі Сполученими Штатами. Але я сказав, що так чи інакше, Іран не матиме ядерної зброї", - сказав Нетаньягу в неділю, 27 квітня.

За даними агентства Reuters, Єрусалим не виключає нападу на ядерні об'єкти Ірану в найближчі місяці, навіть попри те, що США поки що не готові підтримати таку операцію.