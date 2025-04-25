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Трамп каже, що Сі телефонував йому щодо тарифів
16:27 25.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп заявив, що китайський лідер Сі Цзіньпін телефонував йому щодо тарифів.
Про це він сказав в інтерв'ю The Time, яке брали 22 квітня і опублікували 25 квітня.
Американський президент переконаний у необхідності тарифів.
"Ринок облігацій нервував, але я залишався спокійним", - сказав він та наголосив, що вважав би це "повною перемогою", якщо через рік США все ще матимуть тарифи до 50% на імпорт з-за кордону.
Він розповів, що Сі Цзіньпін телефонував йому, і його адміністрація активно веде переговори з китайцями про укладення угоди.
"Я не думаю, що це знак слабкості з його боку", - сказав Трамп про цей дзвінок та наголосив, що очікує оголошення повного списку угод протягом наступних трьох-чотирьох тижнів.
Нещодавно президент США Дональд Трамп визнав, що йому доведеться знизити мита щодо китайських товарів.
А міністр фінансів Скотт Бессент заявляв, що високі тарифи між Сполученими Штатами та Китаєм фактично заблокували торгівлю між країнами.
ЗМІ інформували, що Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США.
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