Китай «тихо» скасував мита на напівпровідники США

Китай непублічно скасував мита у розмірі 125% на деякі напівпровідники, вироблені в США - пов'язано з тим, що Пекін намагається пом'якшити удар торгової війни на свою технологічну галузь.

Як пише "Європейська правда", про це стало відомо CNN від трьох агентств з імпорту.

За даними агентств, послаблення стосується інтегральних мікросхем, також відомих як мікрочипи або напівпровідники.

12 квітня Китай підвищив свої тарифи на всі товари зі США до 125%. Він зробив це у відповідь на рішення президента США Дональда Трампа підвищити мита на китайські товари до рекордних 145%.

Протягом кількох місяців Пекін демонстрував силу і впевненість у своїй здатності вистояти в ескалації торгової війни з США. Але ці винятки свідчать про те, що йому потрібно скасувати деякі мита на важливі товари, які він не може виробляти всередині країни або імпортувати з інших країн.

Минулого року Китай імпортував з США напівпровідників на суму 11,7 млрд доларів.

Напівпровідники є невід'ємною частиною майже кожного електронного пристрою. Їх складно зробити через високу вартість розробки та необхідний рівень знань, тобто більша частина виробництва зосереджена серед кількох постачальників.

Незважаючи на те, що Китай досяг успіхів у розвитку власної напівпровідникової промисловості, він все ще сильно залежить від імпорту мікросхем та обладнання для виготовлення мікросхем із США, Тайваню, Південної Кореї, Японії та Нідерландів.