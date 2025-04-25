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Китай розглядає скасування мит з низки товарів США
09:20 25.04.2025 |
Китай розглядає можливість звільнення частини імпорту зі США від 125% мит і просить компанії визначити товари, які можуть підпадати під це звільнення.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Як повідомило джерело на умовах анонімності, робоча група Міністерства торгівлі збирає списки товарів, які можуть бути виключені з-під дії мит, і закликає компанії подавати власні пропозиції.
У п'ятницю фінансовий журнал Caijing з посиланням на джерела повідомив, що Пекін готується включити до списку вісім товарів, пов'язаних із виробництвом напівпровідників, хоча не йдеться про мікросхеми пам'яті.
"Китайський уряд, наприклад, запитує в наших компаній: що саме ви імпортуєте зі США, чого немає більше ніде, і що могло б зупинити ваш ланцюг постачань?", - сказав у п'ятницю президент Американської торгової палати в Китаї Майкл Гарт.
Він додав, що деякі члени палати стверджують: протягом останнього тижня їм вдалось імпортувати товари без застосування нових мит.
У п'ятницю в соціальних мережах, серед бізнес-спільноти та торгових об'єднань активно поширювався список із 131 категорії товарів, які можуть бути звільнені від мит. Reuters не зміг підтвердити достовірність списку, але до нього нібито входили вакцини, хімікати та авіаційні двигуни.
Хоча остаточне рішення Пекіна залишається невідомим, за оцінкою компанії Huatai Securities, поширений серед торгівельних кіл список охоплює імпорт на суму близько $45 мільярдів за минулий рік.
Вашингтон заявляє, що нинішня ситуація є економічно неприйнятною, і вже надав звільнення від мит деяким електронним товарам. Китай, у свою чергу, неодноразово наголошував, що готовий боротися до кінця, поки США не скасують свої тарифи.
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