Китай заявив, що не веде торговельних переговорів зі США, і закликав скасувати тарифи

У четвер Китай заявив, що не веде жодних переговорів зі США щодо тарифів. Хоча цього тижня в Білому домі натякнули, що напруженість у відносинах з Пекіном дещо зменшиться.

Про це повідомляє CNBC, передає Укрінформ.

«Наразі не ведеться жодних переговорів щодо економіки та торгівлі між Китаєм та США», - заявив речник Міністерства комерції Хе Ядун журналістам. Він додав, що слід відкинути «всі слова» щодо прогресу на двосторонніх переговорах.

«Якщо США дійсно хочуть вирішити проблему ... вони повинні скасувати всі односторонні заходи щодо Китаю», - сказав він.

Коментарі міністерства торгівлі перегукуються з коментарями речника МЗС Китаю Го Цзякуня, який заявив державним ЗМІ Китаю у четвер, що жодних переговорів не ведеться.

Обидва речники дотримувалися офіційної лінії, що Китай буде готовий вести переговори зі США за умови, що до Пекіна ставитимуться як до рівного.

Ці коментарі прозвучали на фоні заяв президента США Дональда Трампа і міністра фінансів Скотта Бессента цього тижня, які заговорили про можливе послаблення напруженості у відносинах з Китаєм.