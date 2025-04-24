Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китай заявив, що не веде торговельних переговорів зі США, і закликав скасувати тарифи

 

У четвер Китай заявив, що не веде жодних переговорів зі США щодо тарифів. Хоча цього тижня в Білому домі натякнули, що напруженість у відносинах з Пекіном дещо зменшиться.

Про це повідомляє CNBC, передає Укрінформ.

«Наразі не ведеться жодних переговорів щодо економіки та торгівлі між Китаєм та США», - заявив речник Міністерства комерції Хе Ядун журналістам. Він додав, що слід відкинути «всі слова» щодо прогресу на двосторонніх переговорах.

«Якщо США дійсно хочуть вирішити проблему ... вони повинні скасувати всі односторонні заходи щодо Китаю», - сказав він.

Коментарі міністерства торгівлі перегукуються з коментарями речника МЗС Китаю Го Цзякуня, який заявив державним ЗМІ Китаю у четвер, що жодних переговорів не ведеться.

Обидва речники дотримувалися офіційної лінії, що Китай буде готовий вести переговори зі США за умови, що до Пекіна ставитимуться як до рівного.

Ці коментарі прозвучали на фоні заяв президента США Дональда Трампа і міністра фінансів Скотта Бессента цього тижня, які заговорили про можливе послаблення напруженості у відносинах з Китаєм.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6707
  0,1522
 0,37
EUR
 1
 47,5421
  0,1710
 0,36

Курс обміну валют на сьогодні, 10:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1519  0,11 0,26 41,9111  0,18 0,43
EUR 46,9685  0,12 0,25 47,9044  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6900  0,05 0,12 41,7100  0,04 0,10
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес