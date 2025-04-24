Фінансові новини
- |
- 24.04.25
- |
- 15:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Мита Трампа вдарили по Китаю: фабрики скорочують виробництво і звільняють людей
14:44 24.04.2025 |
Фабрики у Китаї скорочують виробництво, відправляють у відпустки або звільняють працівників через те, що торговельна війна президента США Дональда Трампа призвела до зменшення замовлень на китайські товари. Про це пише Financial Times.
Власники китайських фабрик зазначають, що американські клієнти скасовують або призупиняють замовлення, що змушує скорочувати виробництво.
Працівники китайських фабрик публікують у соцмережах відео та фото порожніх виробничих ліній, а також оголошення про тимчасову зупинку діяльності.
Крім цього, через тарифи Трампа на заводах, які раніше працювали без вихідних, скорочують зміни, скасовують понаднормову роботу і переводять персонал на мінімальну зарплату.
Зокрема, компанія DeHong Electrical Products у місті Дунгуань відправила працівників у відпустку на місяць із мінімальною заробітною платою.
Компанія Hangzhou Stellarmed, яка спеціалізується на виробництві ендоскопічного обладнання для американського ринку, порадила працівникам використати залишок квітня для пошуку нової роботи та надала їм доступ до рекрутингового агентства.
Голова Шеньчженьської асоціації електронної комерції Ван Сінь повідомила, що багато компаній, які працюють на зовнішній ринок, відчувають "екстремальну тривогу".
Водночас місцева влада у містах, залежних від експорту, таких як Шеньчжень і Дунгуань, запроваджує програми підтримки бізнесу.
Наприклад, компаніям компенсують участь у міжнародних виставках та розширюють страхування на випадок скасування замовлень зі США. Раніше близько 15% усього китайського експорту минулого року було спрямовано до США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рубіо заперечив намір зняти санкції щодо «Північного потоку»
|Politico: в адміністрації Трампа протистоять планам Віткоффа зняти енергетичні санкції з Росії
|Трамп: Ми домовилися з Росією. Я думав, що з Зеленським буде легше домовитися
|Зеленський заочно відповів Трампу, нагадавши про «Кримську декларацію» Помпео
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Москитні сітки на двері на магнітах
|Чайний інтернет-магазин HOTTEA – магія смаку та затишку у Києві
У РУБРИЦІ
|Україна прибрала з угоди з США все, що було поза Конституцією - Зеленський
|У Трампа на столі знаходиться формат стратегії щодо територій України, узгоджений сторонами під час перемовин у Лондоні - Зеленський
|Китай заявив, що не веде торговельних переговорів зі США, і закликав скасувати тарифи
|Мита Трампа вдарили по Китаю: фабрики скорочують виробництво і звільняють людей
|Індія замовить ще 40 винищувачів Rafale у Франції
|Шмигаль та директор Світового банку обговорили залучення фінансування у 2026 році
Бізнес
|На Uber подали до суду через приховані списання і складне скасування передплати
|OpenAI зацікавлена у придбанні браузера Chrome, якщо Google буде змушена його продати
|Tesla повідомила про 20% падіння доходів від продажу автомобілів
|Samsung зазнає мільярдних збитків через виробництво чипів у США
|Європейське космічне агентство запустило місію з вирощування їжі в космосі
|Toyota і Daimler Truck готуються завершити об'єднання підрозділів із випуску вантажівок
|Інвестори попереджають, що мита Трампа загрожують технологічним стартапам «болем світового масштабу»