Мита Трампа вдарили по Китаю: фабрики скорочують виробництво і звільняють людей

Фабрики у Китаї скорочують виробництво, відправляють у відпустки або звільняють працівників через те, що торговельна війна президента США Дональда Трампа призвела до зменшення замовлень на китайські товари. Про це пише Financial Times.

Власники китайських фабрик зазначають, що американські клієнти скасовують або призупиняють замовлення, що змушує скорочувати виробництво.

Працівники китайських фабрик публікують у соцмережах відео та фото порожніх виробничих ліній, а також оголошення про тимчасову зупинку діяльності.

Крім цього, через тарифи Трампа на заводах, які раніше працювали без вихідних, скорочують зміни, скасовують понаднормову роботу і переводять персонал на мінімальну зарплату.

Зокрема, компанія DeHong Electrical Products у місті Дунгуань відправила працівників у відпустку на місяць із мінімальною заробітною платою.

Компанія Hangzhou Stellarmed, яка спеціалізується на виробництві ендоскопічного обладнання для американського ринку, порадила працівникам використати залишок квітня для пошуку нової роботи та надала їм доступ до рекрутингового агентства.

Голова Шеньчженьської асоціації електронної комерції Ван Сінь повідомила, що багато компаній, які працюють на зовнішній ринок, відчувають "екстремальну тривогу".

Водночас місцева влада у містах, залежних від експорту, таких як Шеньчжень і Дунгуань, запроваджує програми підтримки бізнесу.

Наприклад, компаніям компенсують участь у міжнародних виставках та розширюють страхування на випадок скасування замовлень зі США. Раніше близько 15% усього китайського експорту минулого року було спрямовано до США.