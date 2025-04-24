Мита Трампа: Boeing знайшла нові ринки для літаків замість Китаю, - Bloomberg

Китай заблокував поставки нових літаків Boeing. Компанія шукає нових замовників та перебудовує стратегію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Генеральний директор корпорації Boeing Келлі Ортберг заявив, що Китай припинив приймати поставки від американської авіакомпанії Boeing, після того як компанія повідомила про кращі, ніж очікувалося, фінансові результати. Це рішення поставило під сумнів долю близько 50 літаків, які мали бути передані КНР цього року.

"Ми підтримуємо тісний зв'язок із нашими китайськими замовниками та активно оцінюємо варіанти перепродажу вже побудованих або таких, що перебувають у процесі виробництва, літаків", - сказав Ортберг під час звіту про прибутки Boeing.

Це протистояння підкреслює складну ситуацію, в якій опинилася Boeing як найбільший експортер готової продукції у США після того, як президент Дональд Трамп запровадив мита щодо більшості торговельних партнерів Америки. Поки що лише Китай відповів запровадженням мит, які зробили літаки Boeing надто дорогими для авіакомпаній країни.

Ортберг визнав, що процес відновлення Boeing може ускладнитися, якщо інші країни також вдадуться до подібних дій. Як і генеральний директор General Electric Co. Ларрі Калп, він зазначив, що разом зі своєю командою неодноразово наголошував адміністрації Трампа на важливості аерокосмічного експорту для економіки США.

"Не минає й дня, щоб ми не взаємодіяли з кимось із адміністрації, включно з членами кабінету, міністрами та навіть самим президентом", - сказав Ортберг.

Наразі наслідки для Boeing є керованими - компанія здатна компенсувати зростання витрат на товари та послуги для літаків, що експортуються. Керівництво оцінило вплив на компанію менш ніж у 500 млн доларів, а призначені для Китаю літаки можуть поставити під загрозу ще приблизно 1 млрд доларів доходу.

Попит і вихід з ситуації є

Втім, стійкий попит на нові авіалайнери у поєднанні з обмеженнями на поставки у конкурента Airbus SE, може зіграти на користь Boeing. Серед авіакомпаній, які охоче приймають літаки, від яких відмовився Китай, - Air India Ltd. Станом на кінець минулого місяця авіаперевізник прийняв 41 літак 737 Max, спочатку виготовлений для китайських компаній, та за даними Bloomberg, виявив бажання взяти більше.

"Якщо Китай вирішить відкласти або скасувати замовлення, Boeing не матиме особливих труднощів з перенаправленням цих літаків іншим авіакомпаніям, яким потрібні додаткові потужності", - написав у нотатці для клієнтів аналітик Bank of America Рон Епштейн.

Потенційні наслідки тарифів затьмарили загалом позитивні останні результати Boeing, зокрема звіт за перший квартал, який засвідчив зростання прибутків та зменшення витрат готівки.

Ще одним можливим негативним наслідком торговельної суперечки є її вплив на постачальників, особливо на дрібні компанії, які вже стикаються з труднощами через підвищення витрат, пов'язаних із планами Boeing щодо збільшення темпів виробництва. Ортберг зазначив, що компанія уважно стежить за ситуацією з постачальниками деталей, але наразі не виявила ознак ослаблення, готуючись до збільшення випуску моделей 737 Max і 787 найближчими місяцями.

За словами Ортберга, Boeing вже працює над планами досягнення середнього рівня виробництва у понад 50 літаків 737 Max на місяць. Зараз компанія прагне вийти на рівень у 38 літаків на місяць, встановлений Федеральним управлінням авіації США (FAA), а згодом - на 42 і вище, за умови стабільних показників роботи заводів та постачальників.

Збільшення обсягів виробництва допоможе поліпшити грошові потоки - Ортберг підтвердив, що Boeing планує перетворити нинішній відтік коштів у позитивне грошове сальдо в другій половині року.

"Ми добре рухаємось до того, щоб повернутися до позитивного грошового потоку в другій половині року", - сказав він.