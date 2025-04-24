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США готуються знизити мита для Китаю вдвічі – WSJ
23:03 23.04.2025 |
Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість зниження мит на китайський імпорт з базових 145% до 50-65%. Про це з посиланням на високопосадовця Білого дому пише Wall Street Journal.
За даними видання, Білий дім також розглядає можливість багаторівневого підходу, коли товари, які мають стратегічне значення для інтересів США, можуть обкладати митом, починаючи зі 100%, а інші товари - у розмірі 35%.
Представник Білого дому наголосив, що оголосити про зниження тарифів може лише сам Трамп.
Новина стала розвитком вчорашньої заяви президента США про те, що мита для Китаю будуть знижені, "але це не буде нуль".
Міністр фінансів США Скотт Бессент уточнив, що президент не пропонував скасувати мита на китайські товари в односторонньому порядку.
"Як я вже багато разів казав, я не думаю, що будь-яка зі сторін вважає, що нинішні рівні тарифів є стійкими, тому я не здивуюся, якщо їх буде знижено на взаємній основі", - цитує міністра агентство Bloomberg.
Бессент сказав, що адміністрація Трампа розглядає багато факторів щодо Китаю, окрім тарифів, включно з нетарифними бар'єрами та державними субсидіями. За словами міністра, повне перебалансування торгівлі між країнами може тривати два-три роки.
Крім того, Трамп пом'якшив риторику щодо голови Федеральної резервної системи, запевнивши, що не має наміру звільняти Джерома Пауелла.
На тлі цих заяв індекс S&P 500 зріс на понад 3%, Nasdaq Composite більш ніж на 4%, а золото відкотилося до рівнів трохи вище $3300 за унцію.
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