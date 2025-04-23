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Американські мита на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано - Трамп
09:39 23.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп визнав, що оголошені ним на китайські товари мита в 145% є надто високими, і обіцяв, що знизить їх і доб'ється торговельної угоди з Пекіном.
"(Мита - ІФ-У) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. (...) Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.
Як зазначає The Hill, Трамп також висловив оптимізм з приводу укладення торговельної угоди з Китаєм.
"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив президент.
Він зазначив, що причина такого оптимізму ґрунтується на його «чудових стосунках» з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент висловив думку, що в конфлікті з Китаєм через мита рано чи пізно з'явиться просвіт.
«Жодна зі сторін не думає, що нинішній стан справ триватиме довго», - наводить агентство Associated Press витяги з промови Бессента на одному із закритих заходів.
Також він зазначив, що переговори з Китаєм будуть нелегкими і офіційно ще не стартували.
Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу на запитання про можливу торговельну угоду США з Китаєм відповіла, що американський президент Дональд Трамп сказав їй, що справи «просуваються дуже добре».
Як повідомлялося, Китай у відповідь на введення США мит у 145% на китайський імпорт ввів мита на американські товари в 125%.
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