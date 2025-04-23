Американські мита на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано - Трамп

Президент США Дональд Трамп визнав, що оголошені ним на китайські товари мита в 145% є надто високими, і обіцяв, що знизить їх і доб'ється торговельної угоди з Пекіном.

"(Мита - ІФ-У) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. (...) Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Як зазначає The Hill, Трамп також висловив оптимізм з приводу укладення торговельної угоди з Китаєм.

"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив президент.

Він зазначив, що причина такого оптимізму ґрунтується на його «чудових стосунках» з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент висловив думку, що в конфлікті з Китаєм через мита рано чи пізно з'явиться просвіт.

«Жодна зі сторін не думає, що нинішній стан справ триватиме довго», - наводить агентство Associated Press витяги з промови Бессента на одному із закритих заходів.

Також він зазначив, що переговори з Китаєм будуть нелегкими і офіційно ще не стартували.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу на запитання про можливу торговельну угоду США з Китаєм відповіла, що американський президент Дональд Трамп сказав їй, що справи «просуваються дуже добре».

Як повідомлялося, Китай у відповідь на введення США мит у 145% на китайський імпорт ввів мита на американські товари в 125%.