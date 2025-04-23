Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американські мита на китайський імпорт буде знижено, але не скасовано - Трамп

 

Президент США Дональд Трамп визнав, що оголошені ним на китайські товари мита в 145% є надто високими, і обіцяв, що знизить їх і доб'ється торговельної угоди з Пекіном.

"(Мита - ІФ-У) у 145% - дуже високі. І вони не будуть настільки високими, навіть близько до настільки високих. (...) Вони суттєво знизяться, але не стануть нульовими", - заявив Трамп журналістам у Білому домі.

Як зазначає The Hill, Трамп також висловив оптимізм з приводу укладення торговельної угоди з Китаєм.

"Ми будемо дуже люб'язні. Вони будуть дуже люб'язні, і подивимося, що буде. Але, зрештою, їм доведеться укласти угоду, тому що інакше вони не зможуть мати справу зі Сполученими Штатами", - пояснив президент.

Він зазначив, що причина такого оптимізму ґрунтується на його «чудових стосунках» з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Раніше глава Мінфіну США Скотт Бессент висловив думку, що в конфлікті з Китаєм через мита рано чи пізно з'явиться просвіт.

«Жодна зі сторін не думає, що нинішній стан справ триватиме довго», - наводить агентство Associated Press витяги з промови Бессента на одному із закритих заходів.

Також він зазначив, що переговори з Китаєм будуть нелегкими і офіційно ще не стартували.

Раніше речниця Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу на запитання про можливу торговельну угоду США з Китаєм відповіла, що американський президент Дональд Трамп сказав їй, що справи «просуваються дуже добре».

Як повідомлялося, Китай у відповідь на введення США мит у 145% на китайський імпорт ввів мита на американські товари в 125%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,5185
  0,1400
 0,34
EUR
 1
 47,7131
  0,0522
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 09:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9582  0,11 0,27 41,7429  0,18 0,43
EUR 46,7671  0,25 0,53 47,9371  0,08 0,16

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5300  0,21 0,51 41,5450  0,20 0,50
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес