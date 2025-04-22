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АНАЛІТИКА

UniCredit не сподобалися умови Італії для купівлі Banco BPM, серед яких – піти з Росії

 

Італійський банк UniCredit заявив, що не може ухвалити остаточне рішення щодо поглинання Banco BPM через умови, встановлені урядом Італії за правилом "золотої акції". Про це він повідомив у пресрелізі в вівторок, 22 квітня.

Серед вимог італійського уряду - припинення діяльності в Росії протягом дев'яти місяців, збереження стабільного співвідношення кредитів до депозитів та обмеження щодо управління активами компанії Anima Holding.

UniCredit вважає, що ці умови можуть суперечити законодавству ЄС та обмежувати свободу банку ухвалювати фінансові рішення.

Банк направив до уряду відповідь на декрет і чекає зворотного зв'язку.

"UniCredit зобов'язується й надалі скорочувати свою присутність у Росії, яка вже зменшилася приблизно на 90% за останні три роки, відповідно до рішення Європейського центрального банку", - вказано в пресрелізі.

Акції обох банків знизились після цих новин: UniCredit - на 4%, Banco BPM - на 2%, вказує Bloomberg.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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