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Узбекистан запровадить «золоті візи» для іноземців
15:46 21.04.2025 |
В Узбекистані з 1 червня запровадять спрощений порядок отримання посвідки на проживання терміном на п'ять років для іноземних громадян та осіб без громадянства.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді із посиланням на заяву Міністерства юстиції Узбекистану.
Для отримання документа іноземець має внести 200 тисяч доларів США, а також по 100 тисяч доларів за кожного члена родини - дружину або чоловіка, дітей та батьків.
На думку узбецької влади, ця програма приверне у країну заможних інвесторів, а також посилить приплив капіталу в економіку країни.
Аналогічні «золоті візи» вже діють у низці країн, зокрема у Португалії, ОАЕ, Канаді та США. Документ надає змогу іноземцям отримати посвідку на постійне проживання або громадянство в обмін на інвестиції в економіку, нерухомість або національні проєкти.
Зазначається, що в інших країнах Центральної Азії «золоту візу» не видають, однак у Казахстані та Киргизстані пропонували запровадити програми отримання посвідки на постійне проживання за інвестиції.
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