Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Узбекистан запровадить «золоті візи» для іноземців

 

В Узбекистані з 1 червня запровадять спрощений порядок отримання посвідки на проживання терміном на п'ять років для іноземних громадян та осіб без громадянства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Озоді із посиланням на заяву Міністерства юстиції Узбекистану.

Для отримання документа іноземець має внести 200 тисяч доларів США, а також по 100 тисяч доларів за кожного члена родини - дружину або чоловіка, дітей та батьків.

На думку узбецької влади, ця програма приверне у країну заможних інвесторів, а також посилить приплив капіталу в економіку країни.

Аналогічні «золоті візи» вже діють у низці країн, зокрема у Португалії, ОАЕ, Канаді та США. Документ надає змогу іноземцям отримати посвідку на постійне проживання або громадянство в обмін на інвестиції в економіку, нерухомість або національні проєкти.

Зазначається, що в інших країнах Центральної Азії «золоту візу» не видають, однак у Казахстані та Киргизстані пропонували запровадити програми отримання посвідки на постійне проживання за інвестиції.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3785
  0,0170
 0,04
EUR
 1
 47,7653
  0,7400
 1,57

Курс обміну валют на сьогодні, 10:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8278  0,09 0,23 41,5233  0,05 0,11
EUR 46,7278  0,18 0,38 47,7800  0,40 0,85

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3200  0,07 0,17 41,3400  0,08 0,21
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес