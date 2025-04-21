Reuters: Італія схвалила заявку UniCredit на придбання Banco BPM з умовою піти з Росії

Уряд Італії схвалив заявку UniCredit на поглинання Banco BPM з умовами, повідомляється на сайті governo.it. За даними джерел Reuters, серед вимог італійської влади - прискорення виходу UniCredit з російського ринку.

Інші вимоги, ймовірно, стосуватимуться банківських відділень для забезпечення послуг клієнтам і опосередковано збереження робочих місць.

Уряд Джорджи Мелоні перевірив угоду щодо BPM за спеціальним правилом "золотої акції", яке дозволяє блокувати або встановлювати умови для іноземних та внутрішніх поглинань у стратегічних секторах.

UniCredit - один з найбільших західних банків, який досі присутній на російському ринку, поряд з австрійським Raiffeisen Bank International. Інші великі європейські банки, зокрема Société Générale та ING, давно пішли з Росії, попри значні фінансові втрати.

Присутність UniCredit в Росії є дражливим питанням також для Європейського центрального банку, який у 2024 році наказав UniCredit швидше згорнути свою роботу в Росії.

Попри отримання дозволу, поглинання Banco BPM може й не відбутися.

Остаточне рішення з боку UniCredit очікується до 30 червня.