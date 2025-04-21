Фінансові новини
- |
- 21.04.25
- |
- 10:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЗМІ: Ізраїль не відкидає планів удару по ядерних об'єктах Ірану, попри позицію Трампа
08:53 21.04.2025 |
Ізраїль може все одно реалізувати свій намір і завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану, попри позицію президента США Дональда Трампа.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".
За інформацією від неназваного ізраїльського посадовця та ще двох осіб, ознайомлених з питанням, в Ізраїлі налаштовані не допустити отримання Іраном ядерної зброї та допускають завдання удару по ядерних об'єктах Ірану попри те, що Трамп проти такого кроку.
"Ми маємо розвіддані з надійних джерел про те, що Ізраїль готує значну атаку на ядерні об'єкти Ірану. Це пов'язано із невдоволенням триваючими дипломатичними зусиллями довкола ядерної програми Ірану, а також необхідністю конфлікту для Нетаньягу (прем'єра Ізраїлю - Ред.) як способу політичного виживання", - цитують неназваного співрозмовника.
За словами джерел, останніми місяцями Ізраїль запропонував адміністрації Трампа низку варіантів ударів по Ірану наприкінці весни або влітку. Вони нібито включали комбінації повітряних ударів і спецоперацій різного масштабу, спрямованих на те, щоб відтермінувати отримання Іраном ядерної зброї.
Раніше цього тижня у ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп не схвалив плани Ізраїлю - що передбачали різні ступені залучення США - і виступив за продовження дипломатичних спроб обмежити ядерну програму Ірану.
Тепер в Ізраїлі нібито схиляються до обмежених ударів, які потребуватимуть меншої підтримки США.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп сподівається, що Україна і РФ укладуть угоду цього тижня
|WSJ: Київ цього тижня має відповісти на ідеї США щодо завершення війни, документ передали на зустрічі в Парижі
|NYT: США не розглядають серйозно подальшу допомогу Україні
|США можуть визнати Крим за РФ у межах угоди про мир - ЗМІ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|В Ужгороді відбудеться наймасштабніша медична подія в Україні - конференція "Breast Weekend 2.0
У РУБРИЦІ
|У США чиновники через помилку отримали доступ до секретних планів Білого дому, - WP
|Геґсет поділився з дружиною і братом деталями ударів по Ємену в іншому чаті Signal – NYT
|Китайські науковці випробували неядерну водневу бомбу
|У Трампа розглядають ідею зробити зону навколо ЗАЕС нейтральною, - WSJ
|Спільний фонд України та США зможе інвестувати у розробку родовищ та інфраструктурні проєкти - Качка
|Мінекономіки про угоду щодо надр: визнання допомоги США боргом там немає
|WP: Європа планує підтримувати військову промисловість України замість постачання зброї
Бізнес
|Зловживання ШІ і зв'язки з Маском визнали головними загрозами для репутації у 2025 році
|NVIDIA представила мобільну RTX 5060: 3328 ядер CUDA, настільна продуктивність, реліз у травні
|Mercedes представив G-Class у стилі 1980-х із картатим салоном і ретро-відтінками
|TSMC у I кв. збільшила чистий прибуток на 60%, краще за прогнози
|InstaVolt представила рішення для боротьби з перерізанням зарядних кабелів електромобілів
|OpenAI оновлює систему оцінки ризиків для ШІ