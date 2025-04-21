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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Ізраїль не відкидає планів удару по ядерних об'єктах Ірану, попри позицію Трампа

 

Ізраїль може все одно реалізувати свій намір і завдати ударів по ядерних об'єктах Ірану, попри позицію президента США Дональда Трампа.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

За інформацією від неназваного ізраїльського посадовця та ще двох осіб, ознайомлених з питанням, в Ізраїлі налаштовані не допустити отримання Іраном ядерної зброї та допускають завдання удару по ядерних об'єктах Ірану попри те, що Трамп проти такого кроку.

"Ми маємо розвіддані з надійних джерел про те, що Ізраїль готує значну атаку на ядерні об'єкти Ірану. Це пов'язано із невдоволенням триваючими дипломатичними зусиллями довкола ядерної програми Ірану, а також необхідністю конфлікту для Нетаньягу (прем'єра Ізраїлю - Ред.) як способу політичного виживання", - цитують неназваного співрозмовника.

За словами джерел, останніми місяцями Ізраїль запропонував адміністрації Трампа низку варіантів ударів по Ірану наприкінці весни або влітку. Вони нібито включали комбінації повітряних ударів і спецоперацій різного масштабу, спрямованих на те, щоб відтермінувати отримання Іраном ядерної зброї.

Раніше цього тижня у ЗМІ з'явилась інформація, що Дональд Трамп не схвалив плани Ізраїлю - що передбачали різні ступені залучення США - і виступив за продовження дипломатичних спроб обмежити ядерну програму Ірану.

Тепер в Ізраїлі нібито схиляються до обмежених ударів, які потребуватимуть меншої підтримки США.

 

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