ЄС відкладає штрафи для Apple і Meta через переговори зі США

Європейський Союз вирішив відкласти введення антимонопольних санкцій проти Apple і Meta, оскільки тривають активні переговори про можливу торгову угоду з США.

Обидві компанії отримали значні штрафи минулого року за різні порушення, але тепер ЄС вирішив призупинити їх впровадження, не зазначивши, на який саме термін.

Apple і Meta були оштрафовані за окремі порушення, що викликали занепокоєння щодо справедливої конкуренції та захисту даних. Apple отримала штраф за вимогу, щоб всі розробники додатків у App Store використовували її платіжну систему, при цьому компанія навіть блокувала рекламу третіх платіжних рішень. Meta була оштрафували за стягнення плати з користувачів за видалення реклами після того, як компанії довелося припинити збір даних користувачів з ЄС для цілей таргетованої реклами.

Рішення про відкладення санкцій прийнято на тлі зростаючих напружених відносин між ЄС і великими американськими технологічними компаніями. Хоча ЄС активно регулює великі технологічні компанії для захисту громадян та їхніх даних, деякі європейські законодавці вважають, що відкладення санкцій може бути більше політичним, ніж етичним кроком. Тому ЄС вирішив призупинити свої дії на невизначений час.

Рішення пов'язане з прагненням ЄС пришвидшити торгову угоду з США. Після 90-денної паузи в тарифах Дональд Трамп зустрівся з єврокомісаром Марошем Шефчовичем, але результати переговорів поки не розголошують. В ЄС заявили, що остаточні рішення ухвалять найближчим часом.