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АНАЛІТИКА

Мелоні каже, що Трамп погодився відвідати Рим та зустрітися із представниками ЄС

Мелоні каже, що Трамп погодився відвідати Рим та зустрітися із представниками ЄС

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що американський президент Дональд Трамп погодився здійснити офіційний візит до Риму та розгляне можливість зустрічі з представниками Європейського Союзу під час цього візиту.

Про це вона заявила в Овальному кабінеті у четвер, 17 квітня, цитує агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Поїздка Мелоні до США відбулася на тлі тарифної суперечки між Вашингтоном і Брюсселем і розглядалася як спроба сприяти діалогу та скористатися хорошими відносинами між двома лідерами після рішення США призупинити більшість мит на 90 днів.

Відтак у четвер, перебуваючи в Овальному кабінеті, Мелоні заявила, що Трамп погодився здійснити офіційний візит до Риму.

"Я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він прийняв запрошення здійснити офіційний візит до Риму найближчим часом і розгляне можливість, під час цього візиту, також зустрітися з Європою", - сказала прем'єрка Італії.

Нагадаємо, перед візитом до США італійська премʼєрка зідзвонилась із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Мелоні балансує на межі між своєю ідеологічною близькістю до президента США і зв'язками з європейськими союзниками, які критикують підвищення Трампом тарифів і його рішення виключити ЄС з переговорів з Росією щодо припинення війни в Україні.

Мелоні раніше висловлювала переконання, що європейські держави, які зазнали впливу тарифів США, мають домагатись їхнього скасування шляхом переговорів, а не запроваджувати тарифи у відповідь.
Ключові теги: Італія, ЄС, США
 

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