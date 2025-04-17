Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

ЗМІ: Трамп не підтримав план Ізраїлю ближчим часом вдарити по ядерних об’єктах Ірану

 

Президент США Дональд Трамп не схвалив плани Ізраїлю про те, щоб ближчим часом завдати ударів по об'єктах ядерної програми Ірану.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Співрозмовники розповіли, що Ізраїль нібито підготував плани ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, що мало статися вже у травні - з метою відтермінувати спроможність Тегерану отримати власну ядерну зброю на ще якийсь час.

Для реалізації майже усіх варіантів цієї атаки потрібна була б участь США - і для того, щоб забезпечити максимальний ефект атаки, і для захисту Ізраїлю від удару Ірану у відповідь.

На етапі розробки планів ізраїльська сторона вважала, що США скоріш за все підтримають це.

Всупереч цим очікуванням, Трамп не підтримав ідею атаки і виступив за продовження дипломатичних спроб обмежити ядерну програму Ірану. Президент США повідомив про це Ізраїль "раніше цього місяця".

При цьому публічно Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами через розробку ядерної зброї.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2152
  0,0399
 0,10
EUR
 1
 46,8205
  0,2101
 0,45

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7504  0,14 0,34 41,4678  0,09 0,22
EUR 46,3500  0,24 0,53 47,2159  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3767  0,21 0,50 41,3950  0,20 0,49
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес