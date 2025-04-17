ЗМІ: Трамп не підтримав план Ізраїлю ближчим часом вдарити по ядерних об’єктах Ірану

Президент США Дональд Трамп не схвалив плани Ізраїлю про те, щоб ближчим часом завдати ударів по об'єктах ядерної програми Ірану.

Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".

Співрозмовники розповіли, що Ізраїль нібито підготував плани ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, що мало статися вже у травні - з метою відтермінувати спроможність Тегерану отримати власну ядерну зброю на ще якийсь час.

Для реалізації майже усіх варіантів цієї атаки потрібна була б участь США - і для того, щоб забезпечити максимальний ефект атаки, і для захисту Ізраїлю від удару Ірану у відповідь.

На етапі розробки планів ізраїльська сторона вважала, що США скоріш за все підтримають це.

Всупереч цим очікуванням, Трамп не підтримав ідею атаки і виступив за продовження дипломатичних спроб обмежити ядерну програму Ірану. Президент США повідомив про це Ізраїль "раніше цього місяця".

При цьому публічно Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами через розробку ядерної зброї.