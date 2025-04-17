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ЗМІ: Трамп не підтримав план Ізраїлю ближчим часом вдарити по ядерних об’єктах Ірану
08:58 17.04.2025 |
Президент США Дональд Трамп не схвалив плани Ізраїлю про те, щоб ближчим часом завдати ударів по об'єктах ядерної програми Ірану.
Про це з посиланням на свої джерела повідомляє The New York Times, пише "Європейська правда".
Співрозмовники розповіли, що Ізраїль нібито підготував плани ударів по об'єктах ядерної програми Ірану, що мало статися вже у травні - з метою відтермінувати спроможність Тегерану отримати власну ядерну зброю на ще якийсь час.
Для реалізації майже усіх варіантів цієї атаки потрібна була б участь США - і для того, щоб забезпечити максимальний ефект атаки, і для захисту Ізраїлю від удару Ірану у відповідь.
На етапі розробки планів ізраїльська сторона вважала, що США скоріш за все підтримають це.
Всупереч цим очікуванням, Трамп не підтримав ідею атаки і виступив за продовження дипломатичних спроб обмежити ядерну програму Ірану. Президент США повідомив про це Ізраїль "раніше цього місяця".
При цьому публічно Дональд Трамп пригрозив Ірану ударами через розробку ядерної зброї.
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