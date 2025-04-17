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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Частка Tesla на ринку електромобілів Каліфорнії впала нижче 50%
23:09 16.04.2025 |
Частка Tesla у продажах електромобілів у Каліфорнії в першому кварталі 2025 року впала до 43,9% порівняно з 55,5% торік. Про це повідомила Асоціація дилерів нових автомобілів Каліфорнії.
Реєстрації Tesla у Каліфорнії, яка є найбільшим ринком електромобілів у США, падають шостий квартал поспіль.
Погіршення проблем Tesla експерти пов'язують зокрема з політикою власника компанії Ілона Маска.
Згідно з оприлюдненим у середу, 19 квітня, звітом, реєстрації Tesla впали на 15% у першому кварталі, тоді як продажі інших електромобілів зросли на 35%.
Tesla не врятувало навіть те, що американські споживачі почали купувати нові автомобілі до того, як набули чинності автомобільні мита президента США Дональда Трампа, зазначає Bloomberg.
Хоча всі моделі, які Tesla продає у США, виробляються в Каліфорнії або Техасі, компанія покладається на імпортні деталі, які можуть потрапити під вищі мита, починаючи з початку травня.
За перші три місяці 2025 року Tesla продала в Каліфорнії 42 322 автомобілі, більшу частину з яких склали позашляховики Model Y і седани Model 3.
Ці моделі залишилися електромобілями, що найбільше продаються в штаті. За ними йдуть позашляховики Honda Prologue і Hyundai Ioniq 5.
Cybertruck посів восьме місце серед усіх електромобілів із 2282 зареєстрованими за квартал одиницями, випередивши Ford F-150 Lightning, який замкнув десятку найкращих.
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