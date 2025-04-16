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АНАЛІТИКА

Reuters: мита Трампа зривають плани Tesla з запуску нових моделей Cybercab і Semi

 

Американська компанія Tesla не зможе імпортувати запчастини з Китаю для своїх нових електромобілів Cybercab і вантажівок Semi через підвищення президентом Дональдом Трампом мита на китайські товари. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на поінформовані джерела.

Цей крок може зірвати плани Tesla щодо початку масового виробництва цих моделей, які власник Tesla Ілон Маск представляв інвесторам як важливі інновації для зростання компанії.

Tesla була готова імпортувати запчастини з Китаю, коли мито становило 34%, але коли Трамп почав його підвищувати, це стало неможливим.

Імпорт китайських запчастин повинен був початися у найближчі місяці. Tesla планувала почати пробне виробництво двох моделей у жовтні, а масове виробництво - у 2026 році. Виробництво Cybercab планувалося в Техасі, а Semi - у штаті Невада.

Tesla вже два роки намагається закуповувати більше деталей у виробників зі США, але деякі важливі компоненти все ще надходять із Китаю.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Tesla, США
 

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