Італія заявляє, що Британія не ділиться технологіями щодо проєкту винищувача

Італійський міністр оборони Гвідо Крозетто заявив, що Велика Британія не повністю ділиться технологіями з Італією та Японією в рамках великого проєкту з розробки нового винищувача, і закликав Лондон знищити "бар'єри егоїзму".

Про це він сказав в інтерв'ю Reuters, передає "Європейська правда".

Крозетто підкреслив важливість Глобальної програми бойової авіації (GCAP), метою якої є розробка до 2035 року літака, що включає в себе найсучасніші технології.

Міністр сказав, що обмін технологіями при спільному інвестуванні має вирішальне значення для "серйозних відносин".

"Більше немає нікого, кого можна вважати першим і другим сортом і хто хоче захищати стару спадщину", - сказав він.

"Ви повинні зруйнувати деякі бар'єри егоїзму. Італія зруйнувала їх повністю, Японія - майже повністю. Мені здається, що Велика Британія робить це набагато неохочіше, і це помилка, тому що егоїзм - найгірший ворог націй", - зазначив Крозетто.

Він не надав жодної конкретики щодо того, які саме технології британці можуть стримувати.

Рим виступає за приєднання до програми Саудівської Аравії, яку Крозетто назвав прикладом того, як оборонна співпраця може бути поширена на країни за межами Європи.

"Вибір Японії був ключовим у цьому відношенні, так само як і Саудівської Аравії, яка має потребу в технологічному зростанні і має більше ресурсів, ніж наші три країни", - сказав він.

Британія, Італія і Японія оголосили раніше, що створять спільну компанію для розробки літака, що стало кроком вперед у виконанні їхньої початкової угоди від 2022 року. Британська BAE Systems, італійська Leonardo, японська Aircraft Industrial Enhancement матимуть по 33,3% акцій.

Країни планують створити стелс-винищувач, який покликаний покращити військовий потенціал, розвиток та стратегічні переваги для всіх трьох країн.

Мета програми - побачити бойовий літак у польоті до 2035 року. Очікувалося, що спільна фаза розробки розпочнеться у 2025 році.

У 2023 році свій перший випробувальний політ здійснив американський B-21 Raider, що наблизило його до того, аби стати наступним американським бомбардувальником-невидимкою, здатним носити ядерну зброю.