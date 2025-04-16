Бельгія хоче, щоб її майбутні винищувачі F-35A збиралися в Італії, а не в США

М

іністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про плани закупівлі додаткових F-35, однак його країна хоче, аби виробляли їх в Італії, а не в США.

Загалом Франкен заявив про масштабне збільшення оборонних витрат - майже на 4 мільярди євро щороку. За його словами, це стане найбільшою інвестицією в армію за останні 40 років. Основна мета - досягти витрат у 2 % ВВП до 2029 року та 2,5 % до 2034-го.

Для порівняння, у 2024 році Бельгія витрачала лише 1,3 % ВВП і перебувала серед восьми країн НАТО, які не виконують вимоги Альянсу щодо оборонного бюджету.

Франкен наголосив, що вторгнення Росії в Україну стало для Європи нагадуванням про класичну загарбницьку війну, якої континент не бачив від часів Другої світової. У зв'язку з цим Бельгія кардинально змінює свою оборонну стратегію.

Ключовим пріоритетом названо закупівлю нових винищувачів F-35. Водночас міністр прагне, щоб нові літаки для бельгійських ВПС виготовлялися не у США, як зазвичай, а в Італії. Це дало б змогу створити робочі місця в Європі, а також відкрило б шлях до участі бельгійських компаній у виробничому ланцюгу.

Попри відсутність деталізованого стратегічного плану, який мають ухвалити до 1 липня, Франкен уже окреслив пріоритети: посилення ППО, закупівля безпілотників, створення другої сухопутної бригади, значне поповнення запасів боєприпасів і розбудова контрактної армії.

На самі лише боєприпаси планується витратити 11 мільярдів євро, себто понад половину додаткового фінансування. Також планується спрямувати частину коштів на стимулювання військової служби та набір персоналу.