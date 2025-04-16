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АНАЛІТИКА

Бельгія хоче, щоб її майбутні винищувачі F-35A збиралися в Італії, а не в США

М

 

іністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив про плани закупівлі додаткових F-35, однак його країна хоче, аби виробляли їх в Італії, а не в США.

Загалом Франкен заявив про масштабне збільшення оборонних витрат - майже на 4 мільярди євро щороку. За його словами, це стане найбільшою інвестицією в армію за останні 40 років. Основна мета - досягти витрат у 2 % ВВП до 2029 року та 2,5 % до 2034-го.

Для порівняння, у 2024 році Бельгія витрачала лише 1,3 % ВВП і перебувала серед восьми країн НАТО, які не виконують вимоги Альянсу щодо оборонного бюджету.

Франкен наголосив, що вторгнення Росії в Україну стало для Європи нагадуванням про класичну загарбницьку війну, якої континент не бачив від часів Другої світової. У зв'язку з цим Бельгія кардинально змінює свою оборонну стратегію.

Ключовим пріоритетом названо закупівлю нових винищувачів F-35. Водночас міністр прагне, щоб нові літаки для бельгійських ВПС виготовлялися не у США, як зазвичай, а в Італії. Це дало б змогу створити робочі місця в Європі, а також відкрило б шлях до участі бельгійських компаній у виробничому ланцюгу.

Попри відсутність деталізованого стратегічного плану, який мають ухвалити до 1 липня, Франкен уже окреслив пріоритети: посилення ППО, закупівля безпілотників, створення другої сухопутної бригади, значне поповнення запасів боєприпасів і розбудова контрактної армії.

На самі лише боєприпаси планується витратити 11 мільярдів євро, себто понад половину додаткового фінансування. Також планується спрямувати частину коштів на стимулювання військової служби та набір персоналу.
За матеріалами: gagadget.com
 

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