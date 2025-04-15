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Bloomberg: Китай наказав своїм авіакомпаніям призупинити закупівлі літаків Boeing
11:59 15.04.2025 |
Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити закупівлі літаків Boeing і не купувати американське авіаційне обладнання та запчастини, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Таке рішення в Китаї ухвалили у відповідь на запровадження американським президентом Дональдом Трампом надвисоких мит проти китайських товарів.
За даними агентства, близько десяти літаків Boeing 737 Max найближчим часом мали поповнити флот китайських авіакомпаній, але тепер ці постачання під питанням.
Для Boeing це серйозний удар, оскільки Китай є одним з найбільших ринків продажу літаків у світі. Прогнозується, що протягом наступних 20 років на Китай припадатиме 20% світового попиту на літаки.
Це рішення матиме вплив і на Китай. Хоча Airbus є більш важливим постачальником, а китайські перевізники розраховують на вітчизняний літак Comac C919 для задоволення своїх потреб у вузькофюзеляжних літаках, авіакомпанії все ще мають сотні літаків Boeing у своєму парку. Вони потребують технічного обслуговування, ремонту та заміни.
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