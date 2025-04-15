Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Bloomberg: Китай наказав своїм авіакомпаніям призупинити закупівлі літаків Boeing

 

Китай наказав своїм авіакомпаніям припинити закупівлі літаків Boeing і не купувати американське авіаційне обладнання та запчастини, пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Таке рішення в Китаї ухвалили у відповідь на запровадження американським президентом Дональдом Трампом надвисоких мит проти китайських товарів.

За даними агентства, близько десяти літаків Boeing 737 Max найближчим часом мали поповнити флот китайських авіакомпаній, але тепер ці постачання під питанням.

Для Boeing це серйозний удар, оскільки Китай є одним з найбільших ринків продажу літаків у світі. Прогнозується, що протягом наступних 20 років на Китай припадатиме 20% світового попиту на літаки.

Це рішення матиме вплив і на Китай. Хоча Airbus є більш важливим постачальником, а китайські перевізники розраховують на вітчизняний літак Comac C919 для задоволення своїх потреб у вузькофюзеляжних літаках, авіакомпанії все ще мають сотні літаків Boeing у своєму парку. Вони потребують технічного обслуговування, ремонту та заміни.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3153
  0,0726
 0,18
EUR
 1
 47,0271
  0,1118
 0,24

Курс обміну валют на сьогодні, 10:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,7444  0,18 0,45 41,4733  0,11 0,26
EUR 46,2389  0,11 0,23 47,2596  0,17 0,36

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1725  0,16 0,38 41,1875  0,16 0,39
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес