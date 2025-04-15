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Китай перевів чиновників у режим «воєнного стану» через мита Трампа
23:20 14.04.2025 |
Китай перевів цивільних урядовців у Пекіні на "військові рейки" і наказав провести дипломатичну кампанію, щоб спонукати інші країни виступити проти мит президента США Дональда Трампа. Про це з посиланням на джерела пише Reuters.
У межах "воєнного стану", подробиці якого вперше повідомляє Reuters, чиновникам у міністерствах закордонних справ та торгівлі наказали скасувати плани відпусток і тримати мобільні телефони увімкненими цілодобово.
Департаменти, що займаються США, також були посилені, зокрема чиновниками, які працювали на американському напрямку під час першого терміну Трампа.
Упродовж кількох місяців китайські дипломати намагалися встановити канал зв'язку високого рівня з адміністрацією Трампа, щоб захистити те, що кабінет міністрів Китаю в державних медіакампаніях описав як "виграшні для всіх" торгові відносини. Однак ці спроби виявилися марними.
Тепер у Китаї взяла гору риторика симетричної відповіді, причому МЗС країни намагається координувати її з іншими постраждалими від мит країнами, зокрема Японією та Південною Кореєю, а також ЄС. Утім, у них знайшлися зустрічні питання до Китаю через нечесну конкуренцію та держпідтримку експорту.
Рішення про мита у відповідь Сі Цзіньпін ухвалював у пандемічному режимі - тобто без звичних консультацій, кажуть джерела агентства.
Провідну роль у швидкій підготовці відповіді Китаю на мита США відіграє пропаганда. Представники міністерств і відомств постять у соцмережах кліпи зі словами Мао Цзедуна "не має значення, як довго триватиме ця війна, ми ніколи не здамося". Засновник комуністичної партії Китаю сказав їх на адресу США 1953 року, під час прямого протистояння військ двох країні у Корейській війні.
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