«Ніхто не злізе з гачка»: Трамп роз'яснив позицію по митах на електроніку

Президент Дональд Трамп заявив, що китайські напівпровідники та вся електроніка можуть стати об'єктом розслідування. Американська адміністрація готує нову хвилю мит на китайські технологічні товари, включно зі смартфонами, ПК та чіпами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Трампа в Truth Social та Reuters.

Американський президент пояснив останнє повідомлення своєї адміністрації про те, що виключення смартфонів і комп'ютерів із дії запроваджених мит щодо Китаю буде недовгим. Глава Білого дому пообіцяв розслідування торгівлі напівпровідниковим сектором національної безпеки.

За його словами, така електроніка "просто переміщується в інший "кошик" тарифів".

Трамп наголосив, що Штати розглядатимуть питання напівпровідників і повного ланцюга постачання електроніки - в межах майбутніх розслідувань національної безпеки, що пов'язані із митною політикою.

Також президент США акцентував, що жодна країна не уникне відповідальності за "несправедливі торгівельні практики", зокрема це стосується Китаю.

"Ніхто не злізе з гачка за несправедливі торговельні баланси та негрошові тарифні бар'єри, які інші країни використовували проти нас, особливо Китай, який, безумовно, ставиться до нас гірше за всіх", - написав Трамп в соцмережі.

Крім того, американський президент висловив думку, що Штати мають зосередитись на відновленні власного виробництва. Він переконаний, що США не мають бути заручником інших держав.