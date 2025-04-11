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Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США
16:08 11.04.2025 |
Tesla припинила прийом замовлень у Китаї на моделі Model S та Model X, які імпортуються зі США. Це сталося на тлі загострення торгівельного конфлікту між США та Китаєм. Про це пише Bloomberg.
Китай оголосив, що з 12 квітня 2025 року запроваджує мита у розмірі 125% на всі американські товари - у відповідь на аналогічні дії адміністрації Дональда Трампа. З урахуванням попередніх тарифів, загальна ставка мит на товари зі США зросте до 145%.
На китайському сайті Tesla ще в березні можна було замовити ці моделі, проте вже у квітні цю опцію прибрали. Утім, наявні на складах автомобілі, зокрема Model S за 759 900 юанів (понад $100 000), все ще доступні.
Хоча Model S і Model X не становлять основну частку продажів Tesla у Китаї (менше ніж 2000 авто у 2024 році), на відміну від Model 3 і Model Y (понад 660 000 одиниць), це рішення свідчить про посилення тиску на компанію. Її частка на китайському ринку, де лідером зараз є BYD, знижується.
Водночас виробництво на заводі Tesla у Шанхаї падає вже шість місяців поспіль. У першому кварталі постачання скоротилися на 22%. Аналітики занепокоєні, що Tesla опинилася в центрі геополітичної боротьби між Вашингтоном і Пекіном. Минулого року компанія отримала понад 20% свого доходу з китайського ринку.
Загалом глобальні постачання Tesla також зменшилися до найнижчого рівня з 2022 року, на тлі критики Ілона Маска та його політичної активності. Втрата частини китайського ринку може ще більше ускладнити позиції Tesla в умовах посилення конкуренції.
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