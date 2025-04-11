Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Tesla припиняє приймати замовлення в Китаї на моделі, імпортовані зі США

 

Tesla припинила прийом замовлень у Китаї на моделі Model S та Model X, які імпортуються зі США. Це сталося на тлі загострення торгівельного конфлікту між США та Китаєм. Про це пише Bloomberg.

Китай оголосив, що з 12 квітня 2025 року запроваджує мита у розмірі 125% на всі американські товари - у відповідь на аналогічні дії адміністрації Дональда Трампа. З урахуванням попередніх тарифів, загальна ставка мит на товари зі США зросте до 145%.

На китайському сайті Tesla ще в березні можна було замовити ці моделі, проте вже у квітні цю опцію прибрали. Утім, наявні на складах автомобілі, зокрема Model S за 759 900 юанів (понад $100 000), все ще доступні.

Хоча Model S і Model X не становлять основну частку продажів Tesla у Китаї (менше ніж 2000 авто у 2024 році), на відміну від Model 3 і Model Y (понад 660 000 одиниць), це рішення свідчить про посилення тиску на компанію. Її частка на китайському ринку, де лідером зараз є BYD, знижується.

Водночас виробництво на заводі Tesla у Шанхаї падає вже шість місяців поспіль. У першому кварталі постачання скоротилися на 22%. Аналітики занепокоєні, що Tesla опинилася в центрі геополітичної боротьби між Вашингтоном і Пекіном. Минулого року компанія отримала понад 20% свого доходу з китайського ринку.

Загалом глобальні постачання Tesla також зменшилися до найнижчого рівня з 2022 року, на тлі критики Ілона Маска та його політичної активності. Втрата частини китайського ринку може ще більше ускладнити позиції Tesla в умовах посилення конкуренції.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Tesla, США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,4031
  0,1280
 0,31
EUR
 1
 45,8415
  0,2944
 0,65

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9550  0,08 0,19 41,6554  0,15 0,36
EUR 45,8150  0,72 1,60 47,0854  1,16 2,53

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3700  0,02 0,04 41,4000  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес