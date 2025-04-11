Сі Цзіньпін дорікнув США через «тарифну війну»: Якщо протиставляти себе світові, то опинишся в ізоляції

Голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що Китай не боїться тарифного протистояння зі Сполученими Штатами, проте з торгової війни жодна країна не вийде переможцем.

Про це він сказав на зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом, передає Укрінформ із посиланням на МЗС КНР.

«У торговій війні не буде переможців, а якщо протиставляти себе світові, то опинишся в ізоляції», - заявив Сі, маючи на увазі адміністрацію Сполучених Штатів та її політику запровадження підвищених мит проти всіх торгових партнерів США.

«Понад 70 років розвиток Китаю спирався на самозабезпечення та наполегливу працю й ніколи не на подачки від інших, тому Китай не боїться будь-якого несправедливого придушення», - підкреслив китайський лідер.

За його словами, економіка КНР має достатній запас міцності, аби успішно протистояти тарифному тиску та підтримувати ситуацію в країні стабільною.

«Незалежно від того, як зміниться зовнішнє середовище, Китай залишатиметься впевненим, зосередженим і сконцентрованим на правильному управлінні своїми справами», - запевнив Сі.