CNBC: Американські мита проти Китаю насправді становлять не 125%, а 145%

Мито Сполучених Штатів Америки на імпорт товарів з Китаю після останнього підвищення становить 145%. Про це повідомляє CNBC.

Останній указ президента Дональда Трампа підвищує мита для Китаю з 84% до 125%. Але це доповнення до 20%-го тарифу на фентаніл, який Трамп раніше запровадив для Китаю. Це мито, введене через те, що китайський фентаніл (наркотик) потрапляє в США.

4 лютого 2025 року США запровадили тарифи у 10% на китайський імпорт. Через місяць мита щодо Китаю збільшили ще на 10% - до 20%.

У квітні США знову підвищили мита на китайські товари, що експортуються до Америки: спочатку на 34%, а потім ще на 50% - за те, що Китай дозволив собі відповісти на "дзеркальні" мита Трампа. Загальний розмір американського мита разом зі звичайною ставкою зріс до 104%.

У відповідь Китай також підвищив мита на американські імпортні товари. Після цього Трамп підвищив тарифи для Китаю до 125% і оголосив 90-денну паузу щодо нових мит для всіх інших країн.