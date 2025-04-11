Ізраїль і Туреччина провели «технічні переговори», щоб уникнути випадкових зіткнень у Сирії

Туреччина та Ізраїль провели «технічні переговори», спрямовані на запобігання конфлікту між їхніми військами в Сирії.

Про це АР заявив у четвер представник Міністерства оборони Туреччини, передає Укрінформ.

За його словами, перші переговори були проведені в Азербайджані в середу з метою створення «механізму для запобігання небажаних інцидентів у Сирії». Він додав, що робота над цим питанням буде продовжена.

Представник Міноборони також заявив, що наразі тривають оцінки щодо створення бази для спільних турецько-сирійських навчань, зазначивши, що така діяльність відповідає міжнародному праву.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу підтвердив факт переговорів у середу і заявив, що обидві сторони «домовилися продовжувати діалог з метою збереження стабільності безпеки».

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив у середу, що Туреччина «не має наміру конфліктувати в Сирії, не тільки з Ізраїлем, але і з будь-якою країною регіону». Але додав, що Анкара «не може спостерігати за тим, як Сирія піддається внутрішнім заворушенням, провокаціям, які загрожуватимуть національній безпеці Туреччини».

Після падіння режиму президента Башара Асада в Сирії наприкінці минулого року Ізраїль і Туреччина змагаються за свої інтереси в цій країні. В Ізраїлі також побоюються, що нове ісламістське керівництво Сирії створить загрозу вздовж їхнього кордону. Поява Туреччини як ключового гравця в Сирії викликала занепокоєння Ізраїлю щодо збільшення турецької військової присутності. Нетаньягу заявив у вівторок, що турецькі бази в Сирії становитимуть «небезпеку для Ізраїлю».

Анкара підтримує новий сирійський уряд, який очолюють колишні повстанці, яких вона підтримувала під час 13-річної громадянської війни. Підтримка включає в себе антитерористичні операції проти угруповання «Ісламська держава».