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CNN: Ціна на iPhone може злетіти до $3500, якщо Apple перенесе виробництво до США
14:39 10.04.2025 |
Ціна на iPhone від Apple може злетіти до $3500, якщо виробництво перенесуть у США через митну політику президента Дональда Трампа. Про це пише CNN.
Адміністрація Трампа пообіцяла, що результатом запровадження мит на імпорт буде те, що велика кількість виробництв, зрештою, будуть "перебазовані" до США, що дасть роботу мільйонам американців.
Керівник відділу технологічних досліджень у фінансовій компанії Wedbush Securities Ден Айвз заявив у коментарі CNN, що iPhone американського виробництва можуть коштувати більш ніж втричі дорожче, ніж їхня нинішня ціна, яка становить близько $1000.
Він наголосив, що компанії Apple знадобиться три роки та $30 млрд, щоб перенести принаймні 10% свого ланцюжка постачань до США.
Аналітики Bank of America на чолі з Вамсі Моханом зазначили: "Вартість iPhone може зрости на 25% виключно через вищу вартість робочої сили в США", пише Bloomberg.
Хоча технологічний гігант може знайти внутрішню робочу силу для збирання пристроїв, значна частина деталей, що використовуються для виробництва iPhone, все одно буде збиратися в Китаї та імпортуватися до США, додали у Bank of America.
Аналітики наголосили, що якщо припустити, що Apple доведеться платити відповідні тарифи на цей імпорт, то його загальна вартість зросте на 90% або більше.
З моменту інавгурації Трампа акції Apple втратили близько 25% вартості.
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