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АНАЛІТИКА

ЗМІ: Туреччина розпочала переговори з Ізраїлем щодо ситуації в Сирії

 

Турецькі та ізраїльські офіційні особи розпочали в середу переговори, спрямовані на запобігання небажаних інцидентів у Сирії, де військовослужбовці обох країн проводять свої операції.

Про це агентству Reuters стало відомо від турецьких джерел, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників, технічні переговори в Азербайджані ознаменували початок зусиль зі створення каналу для уникнення потенційних зіткнень або непорозумінь через військові операції в регіоні.

"Зусилля зі створення цього механізму буде продовжено", - сказало одне з джерел.

Джерела не надали докладнішої інформації щодо масштабів і термінів переговорів.

Про переговори стало відомо через тиждень після того, як Ізраїль активізував авіаудари по Сирії, які він назвав попередженням для нещодавно сформованого уряду в Дамаску.

Ізраїль також звинуватив Туреччину в спробі перетворити Сирію на турецький протекторат.

Також повідомляли, що турецькі військові групи проінспектували щонайменше три авіабази в Сирії, де вони могли б розмістити свої сили в рамках запланованого спільного оборонного пакту з Дамаском, - до того, як Ізраїль завдав по них авіаударів.

Туреччина та Ізраїль, які мають напружені дипломатичні відносини з моменту початку ізраїльських атак на сектор Гази 2023 року, минулого тижня заявили, що не прагнуть конфронтації в Сирії, з якою межують обидві країни.

Раніше ізраїльський міністр закордонних справ Гідеон Саар розкритикував президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана після того, як той попросив бога знищити Ізраїль.

Восени Ердоган заявляв, що військові операції Ізраїлю на палестинських територіях і в Лівані можуть незабаром поширитись на Туреччину.

 

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