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АНАЛІТИКА

Goldman Sachs знизив прогнози зростання ВВП Китаю на 0,5%

 

Один із найбільших інвестиційних банків світу американський Goldman Sachs зменшив свої прогнози зростання ВВП Китаю з урахуванням негативного впливу тарифів до 4% у 2025 році та 3,5% у 2026 році з попередніх прогнозів у 4,5% та 4,0% відповідно.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Водночас цей перегляд може бути невдовзі оновлений, оскільки його оцінки ґрунтуються на попередніх ставках американських тарифів на китайський імпорт у розмірі 104% та 84% мит Китаю на товари зі США, тоді як у середу президент Дональд Трамп оголосив про підвищення митних ставок для Китаю до 125%.

Пекін, як очікується, відповість новими митами та іншими заходами проти американських виробників.

Минулого місяця уряд Китаю відзвітував про ріст економіки країни в 2024 році на 5% і залишив цільовий показник зростання національного ВВП на поточний рів на тому ж рівні - близько 5%.
 

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