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Торгівля між США і Китаєм може обвалитися на 80% – СОТ
12:43 10.04.2025 |
Генеральний директор Світової організації торгівлі (СОТ) Нгозі Оконджо-Івеала попередила про серйозні наслідки загострення торговельного конфлікту між США та Китаєм.
Про це повідомляє пресслужба СОТ.
За словами Нгозі, обсяги торгівлі товарами між двома державами можуть впасти на 80%.
"Ескалація торговельної напруженості між Сполученими Штатами та Китаєм створює значний ризик різкого скорочення двосторонньої торгівлі", - заявила очільниця СОТ.
Вона наголосила, що такий сценарій "має ширші наслідки, які можуть серйозно зашкодити глобальним економічним перспективам".
За оцінками СОТ, можливе розділення глобальної торгівлі за геополітичними лініями може зменшити світовий реальний ВВП майже на 7%. Особливу загрозу, як вказала Оконджо-Івеала, становить фрагментація світового ринку і переорієнтація потоків торгівлі.
"Ми закликаємо всіх членів СОТ вирішити цю проблему шляхом співпраці та діалогу", - підкреслила вона. Водночас наголосила, що "СОТ слугує життєво важливою платформою для діалогу".
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