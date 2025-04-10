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Ще одна СПГ-установка на 5 млрд куб. м газу почне роботу в Італії у травні
10:41 10.04.2025 |
Ще одна плавуча установка з регазифікації скрапленого природного газу (СПГ) - BW Singapore - почне роботу на початку травня в Італії, йдеться в пресрелізі італійської Snam, що володіє FSRU.
Установка була пришвартована за 8,5 кілометра від узбережжя Пунта-Марина з 28 лютого, готова до введення в експлуатацію. З прибуттям першої партії американського СПГ, доставленої танкером Flex Artemis 3 квітня, почалися пусконалагоджувальні роботи об'єкта, що передують першій фазі комерційної експлуатації, запланованої на початок травня.
Установка, побудована 2015 року, має ємність для зберігання близько 170 тис. куб. м СПГ і номінальну потужність безперервної регазифікації близько 5 млрд куб. м на рік. BW Singapore від самого початку був розгорнутий як плавучий СПГ-термінал, але може також використовуватися для транспортування СПГ. Snam купив її 2022 року за $400 млн.
Із введенням BW Singapore в експлуатацію загальна потужність регазифікації в Італії збільшиться до 28 млрд кубометрів на рік. Це становитиме 45% внутрішнього попиту країни на газ.
У 2024 році, повідомляє Snam, СПГ задовольнив чверть споживання Італії - у країну прийшло 150 танкерів із 10 різних країн на 4 регазифікаційні термінали. Незабаром очікується запуск п'ятого - Ravenna. У першому кварталі 2025 року в Італію надійшло вже 45 танкерів із 6 країн.
Спочатку планувалося, що BW Singapore почне роботу в III кварталі 2024 року.
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