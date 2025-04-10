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Макрон допустив, що Франція визнає Палестину
09:44 10.04.2025 |
Президент Франції заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання палестинської держави.
Про це він сказав в інтервʼю французькому телебаченню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
За словами Макрона, у Франції "повинні рухатися до визнання (Палестини. - Ред.), і ми зробимо це в найближчі місяці".
"Наша мета - очолити конференцію (ООН. - Ред.) із Саудівською Аравією в червні, де ми могли б завершити цей рух до взаємного визнання (Палестинської держави. - Ред.) кількома сторонами", - додав французький президент.
Як відомо, Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу у травні 2024 року, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це.
У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".
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