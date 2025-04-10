Макрон допустив, що Франція визнає Палестину

Президент Франції заявив, що на червневій конференції ООН, яку спільно організовують Франція та Саудівська Аравія, кілька країн можуть оголосити про визнання палестинської держави.

Про це він сказав в інтервʼю французькому телебаченню, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За словами Макрона, у Франції "повинні рухатися до визнання (Палестини. - Ред.), і ми зробимо це в найближчі місяці".

"Наша мета - очолити конференцію (ООН. - Ред.) із Саудівською Аравією в червні, де ми могли б завершити цей рух до взаємного визнання (Палестинської держави. - Ред.) кількома сторонами", - додав французький президент.

Як відомо, Іспанія разом із Ірландією та Норвегією офіційно визнала Палестинську державу у травні 2024 року, приєднавшись до 140 інших країн світу, які вже зробили це.

У відповідь Ізраїль викликав послів цих держав на "виховну бесіду".