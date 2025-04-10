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Стів Джобс
«Не торгова війна»: Мінфін США виправдав підняття мит для Китаю до 125%
08:45 10.04.2025 |
Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай протиставляє себе решті світу, тоді як Вашингтон знижує мита для союзників і підвищує для Пекіна
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business.
При цьому керівник Мінфіну США не вважає, що Вашингтон веде проти Китаю торгівельну війну.
"Китай є найбільш незбалансованою економікою в історії сучасного світу", - сказав Бессент журналістам у середу.
За його словами, китайська сторона "є найбільшим джерелом торгівельних проблем США і справді є проблемою для решти світу".
У спілкуванні з представниками ЗМІ 9 квітня Бессент зазначив, що він "не називає це торгівельною війною, але я думаю, що Китай ескалює".
"І президент Трамп дуже сміливо відповів на це, і ми збираємося працювати над розв'язування проблеми з нашим торговим партнером", - додав глава Мінфіну США.
Разом з тим Бессент заявляє, що понад 75 країн зв'язалися з адміністрацією Трампа, щоб попрацювати над пошуком торгового рішення, і він очікує, що кількість таких держав буде ще більше.
Варто додати, що міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив схожі настрої та заявив, що Китай "відхилився" від інших країн, відмовившись сісти за стіл переговорів із США для укладення нової торгової угоди.
"Світ готовий працювати з президентом Трампом, щоб налагодити глобальну торгівлю, а Китай обрав протилежний напрямок", - написав Лутнік у середу у своєму акаунті в X (Twitter).
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