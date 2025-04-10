Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

«Не торгова війна»: Мінфін США виправдав підняття мит для Китаю до 125%

 

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Китай протиставляє себе решті світу, тоді як Вашингтон знижує мита для союзників і підвищує для Пекіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox Business.

При цьому керівник Мінфіну США не вважає, що Вашингтон веде проти Китаю торгівельну війну.

"Китай є найбільш незбалансованою економікою в історії сучасного світу", - сказав Бессент журналістам у середу.

За його словами, китайська сторона "є найбільшим джерелом торгівельних проблем США і справді є проблемою для решти світу".

У спілкуванні з представниками ЗМІ 9 квітня Бессент зазначив, що він "не називає це торгівельною війною, але я думаю, що Китай ескалює".

"І президент Трамп дуже сміливо відповів на це, і ми збираємося працювати над розв'язування проблеми з нашим торговим партнером", - додав глава Мінфіну США.

Разом з тим Бессент заявляє, що понад 75 країн зв'язалися з адміністрацією Трампа, щоб попрацювати над пошуком торгового рішення, і він очікує, що кількість таких держав буде ще більше.

Варто додати, що міністр торгівлі США Говард Лутнік висловив схожі настрої та заявив, що Китай "відхилився" від інших країн, відмовившись сісти за стіл переговорів із США для укладення нової торгової угоди.

"Світ готовий працювати з президентом Трампом, щоб налагодити глобальну торгівлю, а Китай обрав протилежний напрямок", - написав Лутнік у середу у своєму акаунті в X (Twitter).
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США, Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2751
  0,1011
 0,25
EUR
 1
 45,5471
  0,5213
 1,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8400  0,09 0,23 41,5083  0,14 0,34
EUR 45,1167  0,19 0,42 45,9311  0,20 0,44

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2750  0,13 0,32 41,2900  0,13 0,33
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес