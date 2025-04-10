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Amazon скасував замовлення на товари з Китаю через мита Трампа
23:07 09.04.2025 |
Американська компанія Amazon скасувала замовлення на низку товарів, вироблених у Китаї та інших країнах Азії. Про це з посиланням на джерела пише Bloomberg.
Замовлення на шезлонги, скутери, кондиціонери та інші товари від кількох постачальників Amazon були зупинені після заяви президента США Дональда Трампа 2 квітня про те, що він планує запровадити мита для більш ніж 180 країн та територій, включно з Китаєм, В'єтнамом та Таїландом.
Час скасування замовлень, про що не було попередження, змусив постачальників запідозрити, що це відповідь на мита.
Представник Amazon відмовився коментувати інформацію джерел агентства.
Компанія визначила міжнародні торговельні суперечки як фактор ризику у своєму річному звіті, опублікованому у лютому.
"Постачальники з Китаю забезпечують значною частиною наших компонентів і готових товарів", - заявила компанія.
Поки що незрозуміло, наскільки поширені скасування і скільки видів товарів вони зачіпають. Однак вони наражають постачальників на ризик введення мит і може змусити їх переглянути умови з Amazon або продати товар в інших країнах з нижчою маржею.
8 квітня аналітики Robert W. Baird & Co. Inc. знизили прогноз виторгу Amazon на 2025 рік, відзначивши ймовірні наслідки мит.
Акції Amazon подешевшали на 21,7% з початку року.
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