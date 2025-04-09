Італія оштрафувала шістьох туроператорів майже на €20 мільйонів за спекуляцію на квитках до Колізею

Антимонопольне управління Італії (AGCM) наклало штрафи на загальну суму майже 20 мільйонів євро на компанію з продажу квитків і шістьох туроператорів через незаконну практику продажу квитків до Археологічного парку Колізей у Римі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Регулятор розповів, що розслідування, розпочате в липні 2023 року, показало, що онлайн-купівля квитків до Колізею «була фактично неможливою».

AGCM оштрафувала компанію Società Cooperativa Culture (CoopCulture), яка керувала офіційною службою продажу квитків у Колізей з 1997 по 2024 роки, на сім мільйонів євро - за «свідоме сприяння значній та тривалій відсутності квитків за базовою ціною для входу в Колізей».

«Це призвело до того, що CoopCulture змусила споживачів звертатися до туроператорів і платформ, які перепродували квитки в комплекті з додатковими послугами (такими як екскурсії) за набагато вищими цінами», - зазначили в Управлінні.

Регулятор також зазначив, що туроператори Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A використовували боти або інші автоматизовані інструменти для пошуку квитків, сприяючи швидкому зникненню квитків за базовою ціною на вебсайті CoopCulture.

«Таким чином оператори отримували вигоду від постійної відсутності квитків, через що споживачі, які шукали доступ до Колізею, не мали іншого вибору, окрім як купувати їх через ці канали - часто за набагато вищими цінами з додатковими послугами, які пропонуються безпосередньо або через інших операторів», - підсумували в AGCM.