Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 14:20
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія оштрафувала шістьох туроператорів майже на €20 мільйонів за спекуляцію на квитках до Колізею
09:51 09.04.2025 |
Антимонопольне управління Італії (AGCM) наклало штрафи на загальну суму майже 20 мільйонів євро на компанію з продажу квитків і шістьох туроператорів через незаконну практику продажу квитків до Археологічного парку Колізей у Римі.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.
Регулятор розповів, що розслідування, розпочате в липні 2023 року, показало, що онлайн-купівля квитків до Колізею «була фактично неможливою».
AGCM оштрафувала компанію Società Cooperativa Culture (CoopCulture), яка керувала офіційною службою продажу квитків у Колізей з 1997 по 2024 роки, на сім мільйонів євро - за «свідоме сприяння значній та тривалій відсутності квитків за базовою ціною для входу в Колізей».
«Це призвело до того, що CoopCulture змусила споживачів звертатися до туроператорів і платформ, які перепродували квитки в комплекті з додатковими послугами (такими як екскурсії) за набагато вищими цінами», - зазначили в Управлінні.
Регулятор також зазначив, що туроператори Tiqets International BV, GetYourGuide Deutschland GmbH, Walks LLC, Italy With Family S.r.l., City Wonders Limited і Musement S.p.A використовували боти або інші автоматизовані інструменти для пошуку квитків, сприяючи швидкому зникненню квитків за базовою ціною на вебсайті CoopCulture.
«Таким чином оператори отримували вигоду від постійної відсутності квитків, через що споживачі, які шукали доступ до Колізею, не мали іншого вибору, окрім як купувати їх через ці канали - часто за набагато вищими цінами з додатковими послугами, які пропонуються безпосередньо або через інших операторів», - підсумували в AGCM.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
|Трамп заявив, що країни телефонують йому і «цілують дупу», намагаючись укласти торгову угоду
|США підвищили ставку мита проти Китаю з 54% до 104%
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна отримала ще EUR1 млрд від ЄС за механізмом ERA - Мінфін
|МЗС: Китай перевіряє інформацію про своїх громадян, що потрапили в полон в Україні
|Понад 40% американців вважають, що Трамп занадто прихильний до Росії
|Укроборонпром розширює військово-технічне співробітництво з Данією
|Українські військові дроном знищили російський бомбардувальник Ту-22М3
|Турецькі студенти влаштували нові протести проти арешту мера Стамбула
|Гра «хто кого пересидить». Китай не поступається США у торговій війні: до чого вона призведе
Бізнес
|AMD збільшує свою частку на ринку процесорів, а Intel втрачає позиції
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто