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АНАЛІТИКА

Мелоні їде до Трампа домовлятись про мита

 

Прем'єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні 17 квітня, щоб обговорити мита, які він запровадив на імпорт з Європейського Союзу.

Як передає Укрінформ з посиланням на Reuters, про це у вівторок повідомила її канцелярія.

«Я вважаю, що (тарифи - ред.) є абсолютно неправильним рішенням з боку адміністрації Трампа. Економіки західних країн сильно взаємопов'язані. Така жорстка протекціоністська політика в кінцевому підсумку зашкодить Європі так само сильно, як і США», - сказала Мелоні на зустрічі з італійськими бізнес-лідерами.

Мелоні, яка глибоко захоплюється Трампом, перебуває під тиском необхідності захищати експортноорієнтовану італійську промисловість, яка минулого року мала позитивне сальдо торгового балансу зі Сполученими Штатами в 40 мільярдів євро (43,75 мільярда доларів США) - третє за величиною в ЄС після Німеччини та Ірландії. Експорт Італії до США становить 10% від загального обсягу експорту.

Прессекретарка Білого дому Кароліна Левітт теж повідомила, що Мелоні зустрінеться з Трампом 17 квітня з «офіційним робочим візитом».

Як пише Bloomberg з посиланням на свої джерела, Мелоні намагатиметься домогтися поступок від Трампа і разом зі своєю командою запропонує скасувати тарифи на двосторонню торгівлю між ЄС і США. Представник ЄС повідомив, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн знає, що Мелоні планує обговорити тарифи з Трампом, і координує з італійським лідером питання про те, як вирішити торгівельне питання.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження масштабних митних тарифів проти торгівельних партнерів Сполучених Штатів, які він назвав «Днем визволення» Америки.

Раніше в офісі Мелоні повідомляли, що глава італійського уряду скасувала свою участь у запланованих на четвер заходах, аби зосередитися на кроках, які необхідно зробити після запровадження нових мит з боку Трампа.
Ключові теги: Італія, ЄС, США
 

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