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АНАЛІТИКА

Італія планує збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП – ЗМІ

 

Італія оприлюднить плани щодо збільшення оборонних витрат, щоб досягти цільового показника НАТО, щонайпізніше до кінця червня, як відповідь на потенційний вихід США з Альянсу. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.

Наразі країна виділяє лише 1,5% валового внутрішнього продукту на військові витрати, відстаючи від інших країн і залишаючись на рівні, нижчому за 2%, встановлений альянсом.

Вона досягне цієї мети за рахунок інших допоміжних елементів, пов'язаних з національною безпекою, таких як витрати на берегову охорону, кажуть люди, які відмовилися назвати свої імена.

Видання пише, що високопоставлені військові і політичні діячі розглядають різні сценарії після того, як США дали зрозуміти, що можуть скоротити частину своєї присутності в Італії, кажуть люди, застерігаючи, що дискусії тривають і жодного рішення ще не прийнято. За їхніми словами, оголошення попередньо планують зробити не пізніше саміту НАТО 24-25 червня.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні збирається відвідати Білий дім уже наступного тижня. Вона уникала критики на адресу президента США будь-якою ціною і твердила, що США є першим і головним союзником Італії.

Військові чиновники вважають, що країни зрештою погодяться на оборонну вимогу в 3,5%, повідомили люди. Вони додали, що, на їхню думку, Італія інвестує достатньо, щоб замінити військовий потенціал, який зараз надають США. Тим не менш, незрозуміло, скільки буде коштувати це збільшення, оскільки бюджет Італії зазвичай дуже обмежений і потрібні мільярди євро.

Уряд Італії відмовився від коментарів.

Під час першого президентського терміну Дональд Трамп вимагав, щоб члени НАТО витрачали два відсотки ВВП на оборону. Зараз вже говорять про 3,5-3,7 відсотка, а останнім часом вже про п'ять відсотків.

Зараз два відсотки витрачають на оборону 23-25 країн НАТО з 32-х членів і цей показник зростає.

За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Італія
 

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