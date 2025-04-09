Фінансові новини
- |
- 09.04.25
- |
- 03:30
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Італія планує збільшити оборонний бюджет до 2% ВВП – ЗМІ
23:11 08.04.2025 |
Італія оприлюднить плани щодо збільшення оборонних витрат, щоб досягти цільового показника НАТО, щонайпізніше до кінця червня, як відповідь на потенційний вихід США з Альянсу. Про це пише Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням.
Наразі країна виділяє лише 1,5% валового внутрішнього продукту на військові витрати, відстаючи від інших країн і залишаючись на рівні, нижчому за 2%, встановлений альянсом.
Вона досягне цієї мети за рахунок інших допоміжних елементів, пов'язаних з національною безпекою, таких як витрати на берегову охорону, кажуть люди, які відмовилися назвати свої імена.
Видання пише, що високопоставлені військові і політичні діячі розглядають різні сценарії після того, як США дали зрозуміти, що можуть скоротити частину своєї присутності в Італії, кажуть люди, застерігаючи, що дискусії тривають і жодного рішення ще не прийнято. За їхніми словами, оголошення попередньо планують зробити не пізніше саміту НАТО 24-25 червня.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні збирається відвідати Білий дім уже наступного тижня. Вона уникала критики на адресу президента США будь-якою ціною і твердила, що США є першим і головним союзником Італії.
Військові чиновники вважають, що країни зрештою погодяться на оборонну вимогу в 3,5%, повідомили люди. Вони додали, що, на їхню думку, Італія інвестує достатньо, щоб замінити військовий потенціал, який зараз надають США. Тим не менш, незрозуміло, скільки буде коштувати це збільшення, оскільки бюджет Італії зазвичай дуже обмежений і потрібні мільярди євро.
Уряд Італії відмовився від коментарів.
Під час першого президентського терміну Дональд Трамп вимагав, щоб члени НАТО витрачали два відсотки ВВП на оборону. Зараз вже говорять про 3,5-3,7 відсотка, а останнім часом вже про п'ять відсотків.
Зараз два відсотки витрачають на оборону 23-25 країн НАТО з 32-х членів і цей показник зростає.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна готова обнулити мита на американську продукцію
"Ми імпортуємо із США продукції на $3-4 мільярди. На цю продукцію ми маємо низькі мита або не маємо їх узагалі. Тому ми готові обнулити мита на американську продукцію. Думаю, за першої-ліпшої нагоди будемо говорити про це з адміністрацією США: за їх калькулятором і підходом так і має бути", - сказав Качка.
|Віртуальні активи в Україні мають оподатковуватись 18% ПДФО та 5% ВЗ або пільговими 5% та 9% - НКЦПФР
|Бельгія оголосила новий пакет допомоги Україні на EUR1 млрд – прем’єр
|Українські військові взяли в полон двох громадян КНР на Донеччині, Київ чекатиме реакції Пекіну - Зеленський
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|DOGE використовує ШІ, щоб стежити за федеральними працівниками США
|У Рубіо після удару по Кривому Рогу досі оцінюють готовність Росії до миру
|США в ООН: Росія обстрілами міст України ставить під загрозу мирні переговори
|США і Росія 10 квітня проведуть переговори у Стамбулі щодо роботи посольств - Держдеп
|Маск на Х облаяв радника Трампа
|Найбільший виробник алмазів у Росії звільнив топменеджерів і скоротив зарплати
Бізнес
|Nissan заявляє, що не буде приймати нові замовлення в США на Infiniti
|Jaguar Land Rover призупиняє експорт до США через тарифи Трампа
|Трамп руйнує плани Nintendo: японська компанія перенесла на невизначений термін старт попередніх замовлень Switch 2 у США
|Microsoft запустила пошуковик Copilot та зробила Copilot для Windows нативним
|Дослідження Microsoft: штучний інтелект знижує здатність до критичного мислення
|В Україні скорочується попит на вживані авто
|Intel і TSMC створюють спільне підприємство з виробництва чипів