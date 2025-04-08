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АНАЛІТИКА

Трамп після зустрічі з Нетаньягу розповів про початок прямих переговорів із Іраном

 

Президент США Дональд Трамп 7 квітня після завершення переговорів із прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу заявив, що два лідери провели «чудову дискусію», в якій обговорили теми Ірану та міжнародної торгівлі.

Трамп заявив, що Сполучені Штати вестимуть «прямі переговори» з Іраном щодо його ядерної програми. Вони, за словами Трампа, розпочнуться в суботу та відбуватимуться на високому рівні.

Стаття на тему:

07.04.25 Тегеран називає «безглуздими» прямі перемовини зі США
Влада Ірану відкидає будь-яку можливість ведення прямих перемовин зі США щодо іранської ядерної програми. Глава іранського МЗС назвав такі перемовини «безглуздими», водночас виступив за непрямі контакти між країнами.

Як заявив Трамп, Іран не має здобути ядерну зброю. За словами президента США, він віддає перевагу укладенню угоди з Іраном, а не силовому протистоянню.

Трамп також висловив упевненість у швидкому завершенні війни у Секторі Гази. Нетаньягу підтвердив, що обговорював із президентом США ситуацію в Газі та можливість укладення нового перемир'я з угрупованням «Хамас» (визнане терористичним у США та ЄС). Обговорювалася також ситуація в Сирії.

Угода, яка передбачала згортання ядерної програми Ірану, була укладена кількома країнами (США, Великою Британією, Францією, Німеччиною, Росією та Китаєм) та затверджена резолюцією Ради безпеки ООН у 2015 році. У 2018 році Трамп на підставі розвідувальних даних про розвиток іранської ядерної програми вивів США із угоди в односторонньому порядку, і відтоді непрямі переговори Тегерана з Вашингтоном були безрезультатними. У свій другий термін Трамп заявляв, що Ірану «доведеться щось зробити», тому що у нього «не може бути ядерної зброї».

За час президентства Джо Байдена, яке відбулося після першого терміну Трампа, ядерна програма Ірану, як зазначало видання Axios, «значно просунулась». Наприкінці грудня 2023 року Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомляло, що Іран наростив темпи виробництва збагаченого до 60% урану (для виробництва ядерної зброї необхідний збагачений до 90% і вище уран). Іран прагне зняття накладених на нього санкцій і для цього нещодавно відновив обговорення своєї ядерної програми з країнами Євросоюзу.
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США, Іран
 

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