Тегеран називає «безглуздими» прямі перемовини зі США

Завод в Натанзі, який займається збагаченням урану

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відкидає будь-яку можливість ведення прямих переговорів зі Сполученими Штатами стосовно іранської ядерної програми. Відповідну заяву глава іранського зовнішньополітичного відомства зробив у неділю, 6 квітня.

"Прямі переговори зі стороною, яка постійно погрожує вдатися до застосування сили в порушення Статуту ООН і котра висловлює суперечливі позиції з боку різних своїх посадовців, були б безглуздими", - сказав Аракчі, якого цитує інформагенція AFP з посиланням на заяву пресслужби МЗС Ірану.

Тегеран пропонує Вашингтону шлях непрямої дипломатії

Водночас іранський урядовець наголосив, що офіційний Тегеран виступає за дипломатичний шлях врегулювання суперечки зі США. "Ми залишаємося відданими дипломатії та готові спробувати шлях непрямих перемовин", - запевнив Аракчі.

Він наголосив, що Іран готовий до будь-якого розвитку подій, "і так само як він серйозно ставиться до дипломатії та перемовин, він буде рішучим і серйозним у захисті своїх національних інтересів і суверенітету".

Нагадаємо, західні країни на чолі зі Сполученими Штатами вже протягом десятиліть звинувачують Тегеран у прагненні отримати ядерну зброю. Натомість Іран відкидає ці закиди й стверджує, що його ядерна програма має винятково мирні цілі. Нещодавно президент США Дональд Трамп погрожував Ірану "небаченими бомбардуваннями" за відмову сідати за стіл перемовин з Вашингтоном стосовно іранської ядерної угоди.

Напередодні головнокомандувач Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Хоссейн Саламі заявив, що країна "готова" до війни. "Ми зовсім не переймаємося через війну. Ми не будемо ініціаторами війни, але ми готові до будь-якої війни", - наводило його слова іранське інформагентство IRNA.