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АНАЛІТИКА

Трамп заявив, що Ізраїлю не слід розраховувати на зниження імпортних мит США

 

Сполучені Штати, ймовірно, не будуть знижувати митні тарифи для Ізраїлю, адже ця країна отримує найбільше допомоги з-поміж інших країн.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ну, ми говоримо про абсолютно нову торгівлю - можливо, ні, можливо, ні. Не забувайте, що ми багато допомагаємо Ізраїлю. Ви знаєте, ми даємо Ізраїлю 4 мільярди доларів на рік. Це дуже багато. Вітаю, до речі. Це дуже добре. Але ми даємо Ізраїлю мільярди доларів на рік. Мільярди. Це один із найвищих показників серед усіх ... ми даємо гроші багатьом країнам", - сказав президент під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу в Овальному кабінеті.

Заява Трампа з'явилася після того, як раніше в Овальному кабінеті Нетаньягу заявив, що його країна "дуже швидко" ліквідує торговий дефіцит і торгові бар'єри зі США.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Ізраїль, США
 

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