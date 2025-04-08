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Акції Tesla впали нижче прогнозів Міністра торгівлі США
23:29 07.04.2025 |
У понеділок акції Tesla Inc. опустилися нижче за ціну, до якої, за прогнозами міністра торгівлі Говарда Лутника, вони більше ніколи не впадуть.
Про це повідомляє Bloomberg.
Під час інтерв'ю Fox News 19 березня, коли акції Tesla закрилися на позначці 235,86 дол. за акцію, Лутнік заявив, що глядачам варто купувати акції компанії, зазначивши, що "так дешево вони більше ніколи не коштуватимуть".
Наступного дня генеральний директор Ілон Маск сказав працівникам Tesla, що вони повинні притримати свої акції.
Станом на 9:41 ранку 7 квітня в Нью-Йорку акції Tesla впали на 9,2% до 217,41 дол. за акцію на тлі ширшого розпродажу на світових фондових ринках.
Акції Tesla впали на 55% з рекордного максимуму, досягнутого в середині грудня, коли Трампа переміг на виборах президента США.
Кілька аналітиків знизили свої оцінки продажів і прибутків Tesla за останні тижні, ще до того, як компанія повідомила про слабкі показники поставок автомобілів. І хоча Tesla вважається відносно ізольованою від оголошених Трампом 25% тарифів на імпортні автомобілі, Маск попередив, що компанія не залишиться неушкодженою.
"Мита в їхньому нинішньому вигляді підірвуть Tesla, загальний ланцюжок постачань і її глобальну присутність, яка протягом багатьох років була явною перевагою перед конкурентами, що зростають, такими як BYD", - сказав Айвз із компанії Wedbush у записці для клієнтів у неділю.
Найбільше занепокоєння, за словами Айвза, викликає позиція Tesla в Китаї.
"Важко переоцінити негативний вплив тарифної політики Трампа в Китаї та асоціації Маска, і це ще більше спонукатиме китайських споживачів купувати вітчизняні автомобілі, такі як BYD, Nio, Xpeng та інші", - написав Айвз.
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