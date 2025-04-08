Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

А​​кції Tesla впали нижче прогнозів Міністра торгівлі США

 

У понеділок акції Tesla Inc. опустилися нижче за ціну, до якої, за прогнозами міністра торгівлі Говарда Лутника, вони більше ніколи не впадуть.

Про це повідомляє Bloomberg.

Під час інтерв'ю Fox News 19 березня, коли акції Tesla закрилися на позначці 235,86 дол. за акцію, Лутнік заявив, що глядачам варто купувати акції компанії, зазначивши, що "так дешево вони більше ніколи не коштуватимуть".

Наступного дня генеральний директор Ілон Маск сказав працівникам Tesla, що вони повинні притримати свої акції.

Станом на 9:41 ранку 7 квітня в Нью-Йорку акції Tesla впали на 9,2% до 217,41 дол. за акцію на тлі ширшого розпродажу на світових фондових ринках.

Акції Tesla впали на 55% з рекордного максимуму, досягнутого в середині грудня, коли Трампа переміг на виборах президента США.

Кілька аналітиків знизили свої оцінки продажів і прибутків Tesla за останні тижні, ще до того, як компанія повідомила про слабкі показники поставок автомобілів. І хоча Tesla вважається відносно ізольованою від оголошених Трампом 25% тарифів на імпортні автомобілі, Маск попередив, що компанія не залишиться неушкодженою.

"Мита в їхньому нинішньому вигляді підірвуть Tesla, загальний ланцюжок постачань і її глобальну присутність, яка протягом багатьох років була явною перевагою перед конкурентами, що зростають, такими як BYD", - сказав Айвз із компанії Wedbush у записці для клієнтів у неділю.

Найбільше занепокоєння, за словами Айвза, викликає позиція Tesla в Китаї.

"Важко переоцінити негативний вплив тарифної політики Трампа в Китаї та асоціації Маска, і це ще більше спонукатиме китайських споживачів купувати вітчизняні автомобілі, такі як BYD, Nio, Xpeng та інші", - написав Айвз.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0807
  0,1134
 0,28
EUR
 1
 45,0532
  0,4992
 1,10

Курс обміну валют на сьогодні, 10:26
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6310  0,08 0,19 41,3052  0,08 0,19
EUR 44,6810  0,18 0,40 45,4924  0,23 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0900  0,11 0,27 41,1150  0,11 0,28
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес