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НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нідерланди посилять контроль над експортом зброї до Ізраїлю

 

Уряд Нідерландів вирішив, що після зриву перемир'я на Близькому Сході оцінюватиме експорт військової техніки та товарів подвійного призначення до Ізраїлю в кожному конкретному випадку.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Зміну політики експорту зброї до Ізраїлю оголосили у відповіді нідерландським депутатам міністерка зовнішньої торгівлі Рейнетт Клевер і міністр закордонних справ Каспар Вельдкамп.

"Кабінет міністрів робить цей крок, щоб дозволити оцінку всіх операцій з постачання стратегічних товарів до Ізраїлю перед експортом і транзитом відповідно до європейських правил експорту і транзиту військових товарів і товарів подвійного призначення", - заявили міністри.

Вони пояснили такий крок "ситуацією з безпекою в Ізраїлі, на палестинських територіях і в регіоні загалом".

Відповідно до рішення уряду Нідерландів, експортери товарів до Ізраїлю повинні будуть звертатися за індивідуальними або загальними дозволами, які потім будуть перевірятися на відповідність європейському законодавству.

Окремо глави Міністерства торгівлі та МЗС Нідерландів зауважили, що з жовтня 2023 року - коли внаслідок нападу угруповання бойовиків ХАМАС на ізраїльські території між ними спалахнула війна - експорт нідерландської військової техніки до Ізраїлю не здійснювався.

Рішення уряду Нідерландів було ухвалене після того, як 18 березня закінчилося крихке перемир'я між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС.

Минулого року пропалестинські неурядові організації Нідерландів намагались через суд заблокувати експорт зброї до Ізраїлю та торгівлю з ізраїльськими поселеннями на окупованих палестинських територіях.
 

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