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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Китай вимагає від США припинити офіційні контакти з Тайванем
23:09 07.04.2025 |
Пекін рішуче виступає проти будь-яких форм офіційних контактів між Сполученими Штатами і Тайванем та вимагає від США дотримуватися принципу одного Китаю і припинити офіційні комунікації з владою китайського регіону Тайвань.
Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.
«У світі лише один Китай, і Тайвань є частиною території Китаю. Китай рішуче виступає проти будь-яких форм офіційних контактів між Сполученими Штатами і Тайванем», - сказав Лінь, коментуючи повідомлення ЗМІ про поїздку тайванської делегації на чолі з радником із питань нацбезпеки уряду острова Джозефом Ву до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента Дональда Трампа.
Тайвань не входив до складу КНР та від самого її проголошення у 1949 році і управляється власною адміністрацією. Проте комуністична влада Китаю вважає острів своєю територією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати військову силу.
Сполучені Штати і більшість держав світу підтримують принцип одного Китаю, ключової вимоги Пекіна до країн, які прагнуть мати дипломатичні відносини з КНР, проте підтримують неофіційні зв'язки з урядом острова, що викликає негативну реакцію китайської сторони.
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