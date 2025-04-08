Китай вимагає від США припинити офіційні контакти з Тайванем

Пекін рішуче виступає проти будь-яких форм офіційних контактів між Сполученими Штатами і Тайванем та вимагає від США дотримуватися принципу одного Китаю і припинити офіційні комунікації з владою китайського регіону Тайвань.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає кореспондент Укрінформу.

«У світі лише один Китай, і Тайвань є частиною території Китаю. Китай рішуче виступає проти будь-яких форм офіційних контактів між Сполученими Штатами і Тайванем», - сказав Лінь, коментуючи повідомлення ЗМІ про поїздку тайванської делегації на чолі з радником із питань нацбезпеки уряду острова Джозефом Ву до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента Дональда Трампа.

Тайвань не входив до складу КНР та від самого її проголошення у 1949 році і управляється власною адміністрацією. Проте комуністична влада Китаю вважає острів своєю територією, для «возз'єднання» якої з материком погрожує застосувати військову силу.

Сполучені Штати і більшість держав світу підтримують принцип одного Китаю, ключової вимоги Пекіна до країн, які прагнуть мати дипломатичні відносини з КНР, проте підтримують неофіційні зв'язки з урядом острова, що викликає негативну реакцію китайської сторони.